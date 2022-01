Torrentisti sorpresi dal buio alle spalle di Arenzano, messi in salvo dal soccorso alpino - Genova 24

Arenzano. Rientro movimentato per un gruppo di torrentisti impegnati nella discesa del rio Cu du mundu (un nome tutto un programma, dà l’idea dell’isolamento del luogo), che si trova alle spalle di Arenzano, nel parco del Beigua.

Vedendo sopraggiungere il buio e non essendo ancora arrivati a destinazione, i ragazzi – un ligure e due toscani – hanno allertato i soccorsi. Peraltro non avrebbero potuto trovarsi a fare attività escursionistica in quel luogo, compreso nella cosidetta zona rossa interdetta per via dell’ordinanza legata alla peste suina.

Inizialmente hanno provato ad uscire a metà forra, così come viene definita la gola di un corso d’acqua, cercando di risalire il bosco.

Poi però non riuscendo hanno proseguito per la forra. Ad andar loro incontro e stata una squadra del soccorso alpino e speleologico Liguria che ha riportato i ragazzi alla propria auto.

Verificato il loro buon stato di salute non sono stati necessari ulteriori controlli. I giovani hanno potuto far ritorno a casa con i propri mezzi.