Torna la neve sulle valle liguri. Val D'Aveto imbiancata: domani impianti aperti - Genova 24

Genova. Con l’arrivo dei venti freddi da nord, in combinazione con gli ultimi scampoli del fronte depressionario che in questi giorni sta occupando i nostri cieli, sulle vallate dell’entroterra genovese si stanno verificando abbondanti nevicate.

Le immagini arrivano dalla Val D’Aveto, dove i fiocchi sono iniziati a cadere nel primo pomeriggio: Prato Cipolla è già ricoperto da una manciata di centimetri di neve fresca, accolta a terra da temperature solidamente sotto lo zero. Al momento i termometro tocca i -1°, e nella notte sono attesi ulteriori cali.

Ed è anche per questo che la giornata di domani, l’Epifania, per molti genovesi e liguri, potrebbe essere una buona occasione per una escursione sulla neve e sulla piste da sci “dietro casa”: come annunciato sul sito web dell’impianto seggiovia Rio Freddo – Prato della Cipolla come il relativo rifugio. Mentre si attende la comunicazione per la (sperata) apertura dell’impianto del Monte Bue.