Tigullio, medici di famiglia in prima linea per aumentare le vaccinazioni - Genova 24

Genova. Medici di famiglia in prima linea per aumentare il numero delle vaccinazioni. È questo uno dei provvedimenti annunciati oggi dalla direzione di Asl 4 con l’obiettivo di raggiungere le 11 mila vaccinazioni a settimana. Confermando le modalità di prenotazione, gli hub di Chiavari e Rapallo funzioneranno anche al pomeriggio da lunedì al venerdì proprio grazie ai medici di medicina generale.

Novità anche per la vaccinazione dei minori 5-11 anni. Le prime dosi saranno somministrate solo all’hub di Chiavari al pomeriggio; le altre sedi di Sestri Levante (ambulatorio vaccinale, primo piano), Rapallo (ospedale, piano terra) e Lavagna (ospedale, reparto di Pediatria, secondo piano) resteranno in funzione per somministrare le seconde dosi e, nel caso di Lavagna, i vaccini ai minori allergici e vulnerabili.

Anche il servizio tamponi, eseguiti esclusivamente su prenotazione dell’ufficio di igiene di Asl4, sarà potenziato nei centri “drive through” di Rapallo e Sestri Levante aumentando il periodo in cui verrà erogato il servizio.