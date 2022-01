Taekwondo, a Settimo Torinese ori e medaglie per gli atleti liguri - Genova 24

Genova. Si è svolta a Settimo Torinese domenica 16 gennaio l’ultima gara prima dei campionati nazionali di categoria, il Campionato Children Nord Italia, gara dedicata alle categorie Beginners, Kids, Children e cadetti. L’appuntamento, primo del 2022, ha visto la partecipazione di circa duecento atleti dalla macro regione creata dalla Federazione Italiana per permettere lo svolgimento di competizioni ufficiali limitando spostamenti nel rispetto della delicata situazione pandemica attuale. La zona del Nord Italia comprende Liguria, Veneto, Piemonte, Trentino e Lombardia e da qui sono arrivate le 21 società che hanno partecipato all’evento, molto interessante soprattutto per le cinture nere under 15, attese il 26 e 27 febbraio ai campionati nazionali di categoria in programma al RDS Stadium di Genova.

Tanti i liguri presenti, che hanno ottenuto medaglie e ottime sensazioni in vista dei prossimi appuntamenti. A brillare sono stati soprattutto Alice Rubba e Stefano Maggiolo, vincitori nelle rispettive categorie e pronti, a Genova, ad andare alla ricerca del podio tricolore. La Rubba, classe 2008 In forza alla Lanterna Taekwondo, ha prima battuto l’alessandrina Marieclaire Marcoz in semifinale e ha poi avuto la meglio con l’amica e compagna di allenamento Anna Fossaceca nel derby di casa Lanterna. Per la Lanterna sono sette le medaglie a fine manifestazione, che valgono alla società del maestro Terrile il quinto posto finale nella speciale classifica a squadre. Ori, oltre che di Rubba, anche per Serena Ferro, Andrea e Flavio Russo, mentre sono di bronzo Miroslav Monaldi e Andrea Abbate.

Oro tra le cinture nere per Stefano Maggiolo, 2008 della Scuola Genova, che ha superato il veneto Samuele Borgia e ha poi vinto in finale con Luca Serban, torinese sconfitto con un calcio portato a un secondo dalla fine del match). Per la Scuola Genova arriva anche il bronzo di Riccardo Pastore.

Medaglie anche per le altre due società liguri in gara. Per la Hwasong del maestro Cavanna arrivano l’oro di Alice Bagnoli e l’argento di Lara Santacroce, mentre la Marassi Taekwondo del maestro Persano festeggia la medaglia d’oro conquistata da Orgesi Nikolli.

Orghesi Nikolli con il maestro Persano

Alice Rubba, il maestro Terrile e Anna Fossaceca