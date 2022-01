Storia e Memoria al Municipio IV Media Valbisagno: tutti gli eventi 'per non dimenticare' - Genova 24

Genova. Ricordare, testimoniare, onorare la memoria: con questi intendimenti ogni anno il Municipio IV Media Valbisagno, in collaborazione con i soggetti attivi del Territorio, organizza una serie di eventi che aiutano a ripercorrere le tappe fondamentali della storia recente. Non volendo disperdere quanto portato avanti in questi ultimi anni, abbiamo pensato ad un calendario di iniziative succinto, ma legato da un filo conduttore, che è appunto quello del trasferimento di Memoria.

“Memoria” come rievocazione di fatti e di persone, ma anche come “competenza” e cioè capacità di recuperare le tracce del passato, cercandone i segni nel presente, e di saperne fare divulgazione e condivisione.

Fatti noti e ben conosciuti che dobbiamo tenere sempre presenti ed altri che sono passati in secondo piano, oppure che sono stati taciuti … non è facile tenere insieme i vari aspetti della Memoria di eventi tragici, che hanno distrutto intere comunità, alla luce di un presente che tende a banalizzare ciò che è complesso e a correre velocemente su tutto, con sempre maggiore superficialità.

Nel periodo tra il 27 gennaio e il 15 febbraio, in cui ricorrono la Giornata della Memoria e il Giorno del Ricordo, verranno rievocate vicende legate alle vittime innocenti dei campi di concentramento e delle foibe: a raccontare le loro storie e ad insegnare come si indaga il passato, per recuperarne le tracce, saranno per primi gli alunni e le alunne della scuola primaria “Anna Frank”, durante la commemorazione della Shoà, il 27 gennaio;

Alle ore 17,30 del giorno stesso, all’Auditorium della Biblioteca Saffi di Molassana, il Prof. Sergio Badino, docente di scrittura creativa e autore del romanzo “La via del ricordo”, che rievoca la deportazione dei membri della comunità ebraica di Genova, illustrerà il lavoro di ricerca necessario a trovare le fonti documentali e i testimoni di tragedie spesso rimaste nell’ombra;

Dal 27 al 30 gennaio, presso l’Archivio Storico “Gino Campanella” a Struppa, l’APS 7 Novembre aprirà al pubblico le mostre “Memorie di ieri nei volti di oggi” e “Halt! Stoj!” esposizioni fotografiche e videotestimonianze sull’olocausto;

Il 3 febbraio, sempre in Auditorium, lo spettacolo teatrale “Lilly e Felice” del Teatrino di Bisanzio racconterà una tragica storia d’amore, sconosciuta ai più;

Intorno al 10 febbraio, infine, si terrà la Commemorazione del Giorno del Ricordo ai Giardini Cavagnaro.

Un programma di forte valenza didattica, pensato per aumentare la consapevolezza della cittadinanza e per rafforzare le competenze di coloro, all’interno della Comunità Educante, si impegnano a mantenere viva la Memoria collettiva.