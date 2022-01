Stasera su Italia 1 speciale sul trenino Genova-Casella con la magia di Harry Potter - Genova 24

Genova. Questa sera alle 19 su Italia 1, all’interno del programma Studio Aperto Mag, verrà trasmesso uno speciale sul trenino magico GenovaHogwartsExpress, l’iniziativa ispirata ad Harry Potter sul treno Genova-Casella.

“Nel 2021 è andata in scena la seconda edizione di questa bellissima e geniale iniziativa, organizzata perfettamente dall’associazione Avventure Cittadine con il supporto di Amt, che verrà ripetuta anche nel 2022”, sottolinea l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino.

“Sono molto felice della visibilità che avrà su una rete nazionale: è la giusta consacrazione per il trenino di Casella che ho voluto recuperare fin dal primo giorno del mio insediamento in assessorato. La Regione crede tantissimo in questa infrastruttura lo dimostra il fatto che nell’ultimo anno abbiamo fatto importanti investimenti sulla linea per l’acquisto di nuovi motori e carrelli, il revamping di elettromotrici e l’acquisto di un nuovo treno”

“Il trenino di Casella – conclude Berrino – non è solo un mezzo di trasporto ma, grazie ad iniziative uniche e divertenti come questa ispirata ad Harry Potter, è anche un’attrazione turistica che sta conquistando non solo i genovesi ma turisti da ogni dove”.