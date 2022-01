Stanza del Cinema, il 17 gennaio ricordo di Claudio Bertieri - Genova 24

Genova. Torna l’appuntamento a Palazzo Ducale con la Stanza del Cinema, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici (Sncci), in accordo con la direzione del Ducale e, eccezionalmente, in collaborazione con la Fondazione Mario Novaro.

Lunedì 17 gennaio, alle 17, in anticipo sull’orario consueto, nella sala della Società Ligure di Storia Patria (al piano terra di Palazzo Ducale), sarà ricordata la figura professionale e umana di Claudio Bertieri, amico e socio decano del Gruppo, scomparso a 96 anni lo scorso 6 dicembre: era ancora in piena attività sia come docente, sia come organizzatore eventi, nonché come scrittore di saggistica sugli argomenti più svariati.

Claudio Bertieri ha attraversato dall’immediato dopoguerra a oggi tutti i principali settori della cultura e dell’intrattenimento, occupandosi di cinema, di fumetto, di teatro, di arte visiva e di comunicazione di impresa: gli amici e i colleghi della Stanza del Cinema ricorderanno insieme al pubblico le tappe della sua eclettica carriera e i tratti fondamentali della sua vita straordinaria.

Interverranno come relatori Aldo Viganò, Furio Fossati, Piero Pruzzo e Renato Venturelli, membri del Gruppo Ligure Critici Cinematografici Sncci, il professore Eugenio Bonaccorsi e il professore Francesco de Nicola dell’Università degli Studi di Genova, Rossana Pavone della Fondazione Mario Novaro e la giornalista Eliana Quattrini.

Sarà presente in sala l’architetto Maria Novaro, presidente della Fondazione Mario Novaro e moglie di Claudio Bertieri.

Gli appuntamenti con la Stanza del Cinema si svolgono a Palazzo Ducale il primo e il secondo lunedì del mese, salvo coincidenze con festività, per parlare dei titoli usciti in sala e proporre approfondimenti su temi e personaggi della storia della Settima Arte.

L’ingresso è libero.

Gli spettatori dovranno essere muniti di Super Green Pass e indossare la mascherina FFP2.

Dato il numero limitato di posti, si prega di prenotare inviando un’e-mail all’indirizzo snccigruppoligure@gmail.com o lasciando un commento al post riportante questo comunicato che potete trovare sulla pagina Facebook Gruppo Ligure Critici Sncci.

La discussione è aperta alla partecipazione del pubblico.