Stadi, Draghi avverte la serie A: "Distanziamento e mascherine o si torna alle porte chiuse" - Genova 24

Italia. Più che un consiglio, o un invito, un avvertimento quello che il presidente del consiglio Mario Draghi ha dato al telefono al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Visto l’andamento dei contagi, in Italia e all’interno dei club, il premier ha invitato la serie A a un isolamento preventivo. Tradotto: niente stop al massimo campionato ma l’ipotesi di giocare le prossime partite a porte chiuse, ossia senza pubblico, di nuovo, si fa concreta.

Al momento, come ha spiegato Gravina dialogando con Draghi, tutti i campionati – dalla serie B alla Lega Pro ai dilettanti – sono fermi ma la serie A, così come la Supercoppa e la Coppa Italia, non può farlo per ragioni di calendario e diritti tv.

L’idea della Serie A è di poter proseguire con lo svolgimento delle proprie competizioni, come nel resto d’Europa, e senza dietrofront, grazie all’applicazione del nuovo protocollo, approvato ieri, e che prevede l’obbligo di scendere in campo con almeno 13 giocatori disponibili andando, in caso di necessità, a pescare anche dalla Primavera.

Per questa giornata tutto regolare, o quasi, ma mercoledì ci sarà un nuovo incontro con il governo (con i ministri Gelmini e Speranza, oltre alla sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali), formalmente per organizzare una gestione uniforme delle situazioni Covid nelle squadre e nei rapporti con le Asl ma non si esclude per arrivare a un punto di caduta sulle porte aperte o porte chiuse.

Tra le ipotesi anche la terza dose obbligatoria per tutti e il ritorno delle “bolle”, o anche – come chiesto da Gravina ai club, che però fanno muro, un’autoriduzione della capienza. Tuttavia a preoccupare il governo non sono soltanto le condizioni dei giocatori e delle rose a disposizione – ovviamente – ma anche le pratiche tutt’altro che buone dei tifosi allo stadio.

Dove l’ultimo decreto ha già stabilito un ritorno alla capienza del 50% ma dove si continuano a non rispettare le regole legate a distanziamento e uso delle mascherine. Sono anche questi gli elementi che potrebbero portare l’esecutivo a imporre le porte chiuse per tre o quattro giornate, o fino a che la curva epidemiologica non sarà più gestibile.

Intanto sul fronte delle partite di questa giornata, tantissime incognite dovute ai positivi. Torino-Fiorentina dovrebbe essere spostata a lunedì quando i granata avranno finito la quarantena. Verona-Salernitana si giocherà domenica alle 20.45. Cagliari-Bologna è ancora in fase di valutazione. Problemi anche per la partita tra Atalanta e Udinese, che ha 5 nuovi positivi.

Il semi-derby e scontro salvezza Genoa – Spezia, domenica alle 18.30 al Ferraris, potrebbe essere l’ultimo con il 12esimo uomo in campo, per il Grifone. La Sampdoria se la vedrà, sempre domani, alle 16.30, contro il Napoli.

Sul fronte “bollettino medico”, nel Genoa restano due positivi: Serpe e un altro giocatore. Criscito è guarito. Nella Samp si sono negativizzati Falcone e Augello.