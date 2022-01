Sostenibilità e innovazione verde, al via l'accordo tra Comune, Esa e Enel - Genova 24

Genova. È stato firmato questa mattina a Palazzo Tursi il Protocollo d’Intenti fra Comune di Genova, Esa (European Space Agency) ed Enel Italia.

La cooperazione si concentra sulla promozione dello sviluppo di tecnologie spaziali per accelerare l’innovazione verde e migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo sviluppo economico sostenibile, accompagnando la trasformazione della città e la sua crescita socio-economica.

Le parti metteranno a disposizione le proprie competenze e si impegneranno in azioni congiunte per raggiungere gli obiettivi condivisi e accelerare lo sviluppo di applicazioni innovative che utilizzano lo spazio relative la blue economy, la mobilità green, lo sviluppo del porto e delle infrastrutture.

L’accordo strategico per la città prevede l’avvio a gennaio di una serie di attività correlate a sostegno delle acque regionali genovesi. Genova sarà il punto di arrivo della prossima edizione di The Ocean Race nel 2023, un evento che ha una forte attenzione alla sostenibilità.

“Abbiamo aderito con convinzione ed entusiasmo a questo progetto – ha dichiarato Nicola Lanzetta, Direttore Enel Italia. L’Azienda è fortemente impegnata nello sviluppo di fonti di energia rinnovabile e sempre alla ricerca di nuove tecnologie ecocompatibili. Il nostro contributo, unito alla conoscenza del territorio, alle innovazioni tecnologiche e all’esperienza degli altri soggetti interessati, porterà indubbi benefici alla città di Genova e al suo mare, e valore condiviso per tutti gli stakeholder”.

“Sono lieta di annunciare questa collaborazione di successo che creerà nuove opportunità di cooperazione intersettoriale, per facilitare lo sviluppo di tecnologie e applicazioni spaziali innovative che permetteranno di accelerare l’innovazione verde per le città sostenibili” ha affermato Elodie Viau, Direttrice delle telecomunicazioni e delle applicazioni integrate dell’ESA.

“Siamo orgogliosi che Genova sia stata scelta come città pilota per questo progetto – ha dichiarato il sindaco Marco Bucci – Ogni azione che incentiva l’innovazione e migliora la qualità di vita è fondamentale per la città del futuro. Questo memorandum rappresenta un’opportunità importante di collaborazione tra il Comune di Genova, Enel e l’Agenzia Spaziale Europea. Il confronto tra le tre differenti realtà permetterà di fondere competenze e visioni per il raggiungimento di obiettivi comuni. Ringrazio Enel ed Esa per aver scelto Genova come prima città in Italia per l’applicazione di un progetto di questo tipo, una decisione che ci onora. Con la firma di oggi iniziamo un percorso entusiasmante che aprirà nuovi orizzonti di crescita e sviluppo.”