Sostenibilità e ambiente, Confcommercio lancia il progetto "Imprendigreen" - Genova 24

Genova. Al via Imprendigreen, l’iniziativa lanciata a livello nazionale da Confcommercio con l’obiettivo di diffondere e replicare comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale, radicando sul territorio una coscienza e una conoscenza “ambientale” che possa rappresentare un volano per le nostre imprese nella difficile ripresa che le aspetta quando l’emergenza da Covid-19 sarà terminata.

“Imprendigreen, afferma Paolo Odone – presidente di Confcommercio Genova – è una iniziativa che convintamente proponiamo come Confcommercio Genova e si inserisce nel più ampio progetto “Confcommercio per la sostenibilità”; è un sistema che permette la qualificazione delle imprese che si distingueranno per iniziative sui temi della sostenibilità”.

E prosegue: “Il progetto ha inoltre l’ambizione di rafforzare la nostra Confcommercio Genova nel suo ruolo di interlocutore autorevole e privilegiato nei confronti delle Istituzioni sui temi della transizione ecologica, indirizzando il nostro tessuto imprenditoriale verso modelli di produzione, distribuzione e consumo sostenibili”.

Odone prosegue poi sottolineando che alle imprese che avranno posto in atto azioni virtuose rispetto a una check-list di pratiche volontarie e di comportamenti ambientalmente sostenibili, predisposta dalla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa, tenendo conto dei più autorevoli standard nazionali ed internazionali di riferimento (in termini di riduzione del climate change e in termini di contributo al raggiungimento dei diversi obiettivi declinati nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite), sarà attribuito un bollino come “Impresa Imprendigreen” e potranno usufruire di scontistiche e formazione sul tema.

Le imprese potranno verificare se sono già imprese “imprendigreen” , o quali iniziative devono porre in atto per diventarlo semplicemente entrando nella pagina web, già pienamente operativa.