Sociale, 100mila euro per le strutture dedicate ai minori dei piccolo comuni - Genova 24

Genova. La Giunta Regionale ligure, su proposta dell’assessore alle Politiche Sociali Ilaria Cavo, ha deliberato di incrementare la dotazione economica dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi ai Comuni liguri per spese sostenute in favore di minorenni collocati in strutture residenziali socioeducative limitatamente alla quota riservata ai Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, autorizzando la spesa complessiva di 100.000 euro.

“Abbiamo dato seguito ad un ordine del giorno recentemente approvato in consiglio regionale – dichiara Ilaria Cavo – I piccolissimi Comuni infatti, nonostante il contributo erogato da un precedente provvedimento di Giunta, hanno incontrato notevoli difficoltà nel sostenere le spese di accoglienza in strutture residenziali socioeducative dei minori allontanati dalla famiglia di origine e affidati ai servizi sociali da parte dell’Autorità Giudiziaria”.

I contributi vengono assegnati ai singoli Comuni o ai Comuni capofila di Ambito Territoriale, come segue:

Unione Comuni dello Scrivia per il Comune di Vobbia: € 9.768,94

Comune di Borghetto di Vara per il Comune di Carrodano: € 10.893,04

Comune di Cicagna per il Comune di Tribogna: € 9.102,66

Comune di Murialdo: € 6.759,04

Comune di Cicagna per il Comune di Neirone: € 7.324,99

Comune di Borghetto di Vara: € 9.394,24

Comune di Pallare: € 44.589,19

Comune di Giustenice: € 2.167,90