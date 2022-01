Smarino in Val Bisagno, il municipio rilancia: "Usiamolo per mettere in sicurezza la frana del Geirato" - Genova 24

Genova. Utilizzare i 70 mila metri cubi di smarino prodotto dagli scavi del nodo ferroviario per terminare la messa in sicurezza del Geirato, e procedere speditamente verso la realizzazione di un parco urbano collegato al ‘sistema’ dell’Acquedotto Storico, trasformando quindi una servitù in un’occasione.

Questa la proposta ufficiale che arriva dal Municipio IV Media Val Bisagno che in queste ultime settimane si è trovato tra capo e collo la variante al progetto di smaltimento del materiale di scavo del nodo ferroviario che, come anticipato da Genova24, sarà conferito presso la cava Cavalletti di Molassana, aggravando la viabilità e la vivibilità dei quartieri della vallata con circa cinquanta mezzi pesanti al giorno in transito, andata e ritorno.

In attesa della convocazione di una commissione sul tema, come promesso dall’amministrazione comunale durante un consiglio comunale (e sempre che questa venga calendarizzata in tempo utile, visto che i viaggi di conferimento, stando alle carte, sono già iniziati) l’ex circoscrizione non si ferma e rilancia: “Dal momento che un problema enorme che affligge la Valle è costituito dalla paleofrana del Geirato, sulla quale in questi anni è stato fatto un ragionamento di progettazione teso a mitigare il rischio idrogeologico sotto i Prati Casalini, preso atto che esiste già un percorso di studio e progettazione per arrivare all’intervento, che questo studio nel giro di sei mesi dovrebbe arrivare ad una progettazione esecutivo – si legge in una lunga missiva inviata all’amministrazione civica – riteniamo che sia da considerare l’ipotesiadi utilizzare lo smarino per portare a termine l’intervento di messa in sicurezza della paleofrana, con la realizzazione di un meraviglioso parco urbano, come previsto nel progetto, che sia fruibile per chi visita l’Acquedotto Storico e per le tantissime persone che animano regolarmente gli spazi verdi dei Prati Casalini”.

Le briglie del Geirato sotto i Prati Casalini

L’idea è quella di approfittare di questo materiale depositato ‘a chilometro zero‘, insieme magari a quello relativo allo scolmatore, per sbloccare un’opera che la valle aspetta da decenni e che ogni autunno che tarda potrebbe essere troppo tardi, visto le ‘potenzialità’ che il Geirato possiede come torrente stagionalmente esplosivo. Il tutto inserito in una progettazione di ampio respiro per arrivare a mettere a sistema le potenzialità naturalistiche di un’area simbolo della val Bisagno, come quella dei prati Casalini, oggi quasi irraggiungibili con il museo a cielo aperto che è l’Acquedotto Storico.

“Pensiamo che un problema possa trasformarsi in opportunità se si lavora ascoltando il territorio – sottolinea il presidente Roberto D’Avolio – questa soluzione sarebbe un modo per alleggerire il peso scaricato sulla vallata, ancora una volta a sua insaputa, e portare avanti la messa in sicurezza dei versanti, fattore chiave per il futuro dei quartieri. E a pochi metri abbiamo anche il cantiere dello scolmatore, che produrrà molto materiale di scavo”.

Ma, progetto a parte, il municipio tiene il pressing alto sul ‘fascicolo smarino’: “Abbiamo scritto una nota lo scorso 26 novembre senza avere risposta, sono passati quasi due mesi – sottolinea D’Avolio – visto la vicinanza alle abitazioni del percorso dei camion e della cava stessa, è necessario portare avanti un monitoraggio dell’impatto ambientale costante tramite delle centraline e tutta la strumentazione necessaria, per far fronte alla tutela e al rispetto della salute dei cittadini in maniera conforme a quanto stabilito nella Costituzione della Repubblica portando avanti un sano e costruttivo confronto con la cittadinanza“. Ora la palla passa a Tursi.