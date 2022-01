Siap: la pandemia ha aggravato l'assenza di politiche serie sulla sicurezza a Genova - Genova 24

Genova. “Il Covid 19 non è assolutamente letale per i reati, anzi, per molte tipologie di questi, la pandemia contribuito a fertilizzare silentemente il terreno della criminalità organizzata, alimentando il giro di affari malavitosi e mafiosi”.

Lo ricorda Roberto Traverso del Siap, Sindacato italiano appartenenti polizia, sottolineando che sul territorio genovese l’arrivo della pandemia ha aggravato il fenomeno sociale già presente ovvero l’assenza di politiche serie sulla sicurezza, sulla prevenzione dei reati e sulla prevenzione del disagio sociale che aumenta l’insicurezza percepita.

“Situazione preoccupante che nasce dalle conseguenze di anni e anni di disinteresse istituzionale sull’argomento che invece, in realtà, rappresenta una priorità sociale fondamentale per una città diventata un punto di riferimento della criminalità organizzata di stampo anche mafioso, che ha trovato un habitat talmente agevole che non ha nemmeno bisogno di mettere in atto azioni eclatanti che potrebbero svegliare qualcuno dal proprio torpore quotidiano. Ormai, purtroppo, in mezzo a mille difficoltà abbiamo imparato a convivere con la pandemia e anche per la sicurezza dovrebbe valere la stessa cosa”.

Secondo Traverso si sta vivendo il paradosso che “chi ha la responsabilità politico istituzionale della città continua a restare indifferente di fronte all’insicurezza percepita dai cittadini che vivono in realtà sociali degradate senza preoccuparsi della sempre più preoccupante mancanza di attività delle forze dell’ordine finalizzata a garantire il controllo del territorio per prevenire e reprimere i reati e la mancanza di adeguati servizi sociali a disposizione dei cittadini più deboli”. Traverso cita centri di ascolto, ascolto e supporto psicologico a domicilio, trattamenti post traumatici a domicilio, supporto anziani a domicilio eccetera.

Il Siap continua a sostenere sulla base di elementi oggettivi che a Genova bisogna impegnarsi per raggiungere al più presto un rafforzamento dei presidi di prossimità (commissariati) del controllo del territorio e dell’attività investigativa.

“Gli organici soffrono carenze importanti a causa della mancanza di turn over, ma bisogna riconoscere che, seppur lentamente, qualche risorsa in più sta arrivando, grazie ai concorsi in atto: a febbraio solo la questura di Genova avrà un incremento di 23 unità purtroppo al lordo dei pensionamenti. Carenze che a Genova, da troppo tempo, sono utilizzare come un comodo capro espiatorio che ha determinato quell’assenza di mirate politiche sulla sicurezza che il Siap denuncia da molto prima della pandemia”.

Traverso denuncia che oggi, questi carichi di lavoro sono ulteriormente aggravati dall’aumento quotidiano esponenziale degli interventi causati da futili motivi: “Le persone litigano, si minacciano, si azzuffano per un nonnulla: ciò comporta un massiccio impiego di pattuglie costrette a convergere per dirimere liti, risse o peggio. Si tratta di un grave fenomeno sociale dovuto, come dicevo, anche alla carenza di servizi sociali gratuiti mirati all’ascolto e al supporto delle persone”.

Carenza che affligge moltissimo il capoluogo ligure dove molto spesso le volanti devono intervenire a supporto delle pubbliche assistenze sempre più oberate da chiamate che arrivano da parte di anziani soli e abbandonati.

Carichi di lavoro che, secondo il rappresentante del Siap, potrebbero essere meglio calibrati se ci fosse un progetto condiviso dell’attività del personale che opera in divisa sul territorio genovese, sul quale certe attività investigative vengono messe in campo a macchia di leopardo.

Per esempio nel centro storico la polizia locale si muove autonomamente per reprimere reati di criminalità diffusa mentre fuori da determinati spazi, dove il degrado sociale dilaga, ciò non avviene: forse sarebbe più utile mettere in campo un coordinamento tra le squadre di polizia giudiziaria della squadra mobile, dei commissariati, con le pattuglie delle volanti e la polizia municipale per prevenire e reprimere i reati nell’ambito delle proprie competenze.

L’auspicio di Traverso è che i Municipi, gli assessori comunali e regionali, il sindaco di Genova e il presidente della Regione vogliano mettere in campo un efficace interesse politico e istituzionale per investire concretamente per la sicurezza a Genova e in Liguria.

“Solo in questo modo chi ha responsabilità governative o dipartimentali, come il prefetto e il questore, potranno contribuire con più efficacia tecnica a migliorare il livello di sicurezza nel capoluogo ligure che come dicevo, mai come in questo delicatissimo contesto storico ha bisogno di urgenti investimenti sui servizi sociali”.