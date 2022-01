Si butta in mare dopo una lite: donna recuperata nelle acque del Porto Antico - Genova 24

Genova. Dopo una lite con il compagno, una donna si sarebbe buttata in mare saltando dalla barca e finendo nelle gelide acque del Porto Antico dove l’imbarcazione era ormeggiata, poco distante dalla Sfera di Renzo Piano, a due passi dall’Acquario di Genova.

Immediatamente è scattata la macchina del soccorso: sul posto sono accorsi gli uomini di Capitaneria di Porto, vigili del fuoco, polizia e medici del 118. La donna è stata recuperata in pochi minuti, e, sotto shock, è stata assistita sul posto prima di essere trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

In corso i rilievi per accertare la dinamica esatta del fatto: secondo le prime ricostruzioni, sembra che il gesto sia stato fatto in autonomia dopo un furiosa lite scoppiata a bordo del natante ormeggiato alla banchina. La donna, forse sotto l’effetto dei fumi dall’alcool, da subito ha mostrato difficoltà a ‘stare a galla’, vista anche la temperatura dell’acqua, ma la velocità del soccorso ha evitato il peggio.