Shoah, il sopravvissuto Salmoni: "Il ricordo più forte? Le SS arrestate da noi prigionieri" - Genova 24

Genova. “Il mio ricordo più forte? Vedere che le SS non c’erano più perché erano scappate al mattino presto. E i prigionieri, che erano armati, arrestavano quelli che erano rimasti al campo e li facevano andare in un recinto con uno di noi di guardia che impediva che qualcuno potesse andare a picchiarli. I ricordi brutti li ho mandati via”. È la testimonianza di Gilberto Salmoni, sopravvissuto al campo di concentramento di Buchenwald, a margine delle celebrazioni ufficiali per il Giorno della Memoria a Palazzo Ducale.

“La giornata della memoria non è nata nel deserto – ha ricordato Anna Foa, docente all’Università La Sapienza di Roma, membro dei comitati scientifici del Centro di documentazione ebraica contemporanea e del Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah, che ha tenuto l’orazione – ma è stata preceduta d libri, dibattiti, attività nelle scuolSe e letture”.

“Questa è l’unica ricorrenza civile comune a tutti i paesi dell’Unione Europea per mostrare coi fatti i principi su cui si fonda l’Europa unita: quello che quasi ottant’anni fa ci hanno insegnato le vittime innocenti, gli ebrei, i resistenti, i giusti che hanno salvato vite vite di ebrei come di non ebrei. Sarebbe davvero un giorno grigio e triste quello in cui perdessimo questa memoria, e con essa ogni nostra speranza, con questa memoria, di contribuire ad evitare che tutto questo si ripeta forse in altri modi, forse con altre vittime”, ha concluso Foa.

Una giornata che, secondo il prefetto di Genova Renato Franceschelli, non deve essere un “momento sterile di ricordo ma deve rinsaldare tutto quello che la giornata rappresenta, soprattutto i giovani”. E sono proprio i giovani che hanno necessità di focalizzare questa realtà storica, come ha ricordato l’assessore alla formazione della Regione Liguria Ilaria Cavo: “I ragazzi vengono colpiti da momenti di testimonianza come questi per dire che non ci si deve voltare dall’altra parte”. “Non c’è futuro senza memoria – ha concluso il sindaco di Genova, Marco Bucci – e questo è il segnale che vogliamo mandare. Ricordare il passato in un momento come questo in cui costruiamo il piano per le future generazioni”.

“La memoria è la via per alimentare il ricordo e mantenere alta la consapevole partecipazione al ricordo della Shoah è un dovere morale di tutti noi. Primo Levi scrisse che l’olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremmo mai togliere il segnalibro della memoria. E proprio in queste parole sta il significato più profondo di quello che deve essere l’olocausto oggi. Nel ricordo devono rimanere ben piantate le radici perché tutto questo non possa riaccadere e perché le violenze vengano bandite dal confronto sociale e politico in ogni civiltà. Perché i più giovani, grazie anche all’impegno della società e delle istituzioni, non ricadano negli errori del passato coltivando invece l’uguaglianza e il rispetto”. Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nella ricorrenza del Giorno della Memoria.

“Il Giorno della memoria celebra tutti gli anni il ricordo delle vittime dell’Olocausto. Un’occasione per continuare a riflettere su una vicenda che ci riguarda tutti da vicino perché l’atroce follia assassina non si ripeta mai più. Una memoria che riguarda l’intera umanità affinché da questi avvenimenti si possano trarre insegnamenti”. Lo dice in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi.