Shevchenko guarisce dal Covid: sarà in panchina col Sassuolo - Genova 24

Genova. “Ringrazio per tutti i messaggi di affetto ricevuti in questi giorni. Oggi pomeriggio ho ricevuto l’esito del mio test molecolare ed è negativo, sarò quindi presente con i miei ragazzi per la partita di domani. Grazie ancora a tutti e Forza Genoa”.

Con una storia su Instagram l’allenatore del Genoa Andrij Shevchenko annuncia di essere guarito dal Covid.

Giusto in tempo per poter raggiungere Reggio Emilia per il match contro il Sassuolo. La squadra avversaria non ha tra i convocati Frattesi e Scamacca. In giornata è arrivata la comunicazione della positività di un altro giocatore rossoblù oltre a Criscito e Serpe.

Intanto domani non si giocheranno Bologna-Inter, Salernitana-Venezia, Fiorentina-Udinese e Atalanta-Torino. A rischio anche Juventus-Napoli.