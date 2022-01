'Sfacio occupato' sgomberato: polizia entra nella ex batteria di Granarolo - Genova 24

Genova. Lo spazio occupato dell’ex batteria Granarolo, ribattezzato “Sfascio Occupato” è sotto sgombero della polizia, arrivata sul posto con diversi reparti del reparto mobile e agenti della Digos.

L’operazione è scatta questa mattina verso le dieci, quando sei camionette della polizia hanno raggiunto via Bartolomeo Bianco, dove si trovano gli stabili occupati il 2 gennaio da un gruppo di anarchici.

Dopo alcuni minuti di trattativa, gli agenti hanno fatto irruzione negli spazi, procedendo con le operazioni di sgombero. Sui social e sui vari canali di comunicazione da parte degli attivisti è partita la chiamata alla solidarietà per supportare e aiutare chi si trova dentro la struttura per portare via oggetti e strumentazioni. Sul posto anche alcuni avvocati che stanno presidiando le operazioni..

Gli occupanti sono una decina, alcuni sono saliti sul tetto, ma dopo la trattativa, sarebbero disposti a scendere all’arrivo degli avvocati.