Servizio Civile, Aism apre il bando per nuovi posti: scadenza il 26 gennaio - Genova 24

Genova. Si rinnova l’offerta di posti per il Servizio Civile proposti dall’Aism, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, riferimento nazionale per la ricerca contro questa malattia: la scadenza per presentare le domande è stata fissata a mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 14.

Ma perchè scegliere proprio l’Aism? “Questa associazione ti permette di impegnarti in progetti che rispondono concretamente ai bisogni delle persone con sclerosi multipla. Scegliere un progetto AISM vuol dire avere un ruolo da protagonista nella tua comunità e cambiare per sempre il tuo modo di essere”, si legge nella nota stampa ufficiale della associazione.

Da qui l’appello a tutti i giovani: “Se sei disposto a vedere il mondo con occhi diversi e guardare alla diversità come un valore scegli un progetto AISM. Guarda le nostre storie o le storie in evidenza sul nostro profilo Instagram @aismgenova e scegli il progetto più adatto a te”.