Serie D: Sestri Levante super! Grosso manda in estasi i corsari al 90' contro il Vado - Genova 24

SESTRI LEVANTE 2 (53′ Soplantai, 90′ Grosso) – VADO 1 (Costantini rig)

93′ Triplice fischio. Tre punti pesanti per il Sestri Levante.

90′ Sestri Levante avanti. Cross dalla sinistra. Sbuca Grosso che è più lesto di tutti e batte Ghizzardi.

89′ Il Sestri Levante perde un pallone sanguinoso in costruzione con Bianchi. Ripartenza fulminea del Vado che porta Capra a tu per tu col portiere. Salvataggio esce bene murando l’attaccante del Vado.

82′ Anselmo prende il posto dell’ammonito Brero nel Vado.

Il Vado accetta il 3 vs 3 tra i propri difensori e il tridente avversario. Tuttavia, non riesce a sfruttare la parità o a creare superiorità in altre zone.

72′ Gandolfo in scivolata su Ferretti. Cartellino giallo per l’esterno vadese.

69′ Pareggio del Vado!. Costantini dagli undici metri mette la palla dalla parte opposta rispetto al tuffo di Salvalaggio.

68′ Rigore per il Vado. Capra punta Bianchi dentro l’area. Il centrocampista si fa ipotizzare e commette il più classico dei falli.

64′ Doppio cambio nel Vado. Fuori il portiere Colantonio, al suo posto Ghizzardi. Dentro Gandolfo per Nicoletti. Cambio del portiere dettato dalla necessità di avere un 2003 sempre in campo in virtù del regolamento dei fuoriquota.

63′ Mesina pericoloso da pochi passi. Colantonio respinge.

61′ Scambio Gonella-Mesina-Gonella con quest’ultimo che calcia da dentro l’area. Conclusione sballata che non impensierisce Colantonio.

59′ Fossati inserisce Podda al posto di Gualtieri.

54′ Sale la temperatura dopo il vantaggio genovese. Proteste vadesi per un presunto fallo da rigore su Capra.

53′ Sestri Levante in vantaggio! Gonella indirizza nel cuore dell’area piccola una punizione dalla destra. Colantonio non riesce a smanacciarla e Soplantai la spinge dentro da pochi passi.

49′ Fallo duro di Costantini in mezzo al campo. Ammonito.

46′ Si riparte con un doppio cambio per il Vado. Capra e Brondi al posto di Galvanio e Cattaneo.

Secondo tempo

47′ Duplice fischio.

45′ Primo tempo che si conclude con il Sestri Levante sempre in dominio, anche se per larghi tratti sterile.

38′ Buon momento del Sestri Levante. Doppia conclusione di Mesina. Entrambe ribattute. Sulla prima, tiepide proteste per un presunto tocco di mano irregolare di De Bode.

36′ Sestri Levante a un amen dal vantaggio. Gonella prende palla resistendo al contrasto di Costantini e apre per Marquez. Cross in mezzo per la testa di Mesina. Zuccata che si infrange sulla traversa.

31′ Retropassaggio di De Bode per Colantonio. Portiere preso in controtempo, o non troppo attento. Frittata sventata sulla linea di porta grazie a una spazzata salvifica dello stesso Colantonio.

28′ Il Vado si distende bene in avanti sviluppando sulla destra. Filtrante centrale a pescare Aperi, che si incunea in area e va giù. L’attaccante del Vado viene ammonito per simulazione. Regolare per l’arbitro l’intervento di Salvalaggio.

20′ Grande equilibrio. In questa fase i padroni di casa tengono il possesso. Il Vado si difende con ordine e prova a ripartire.

14′ Bella conclusione da fuori di Pane. Colantonio, nonostante qualche giocatore a inquinarne la visuale, si distende bene respingendo sulla destra.

Il Vado sta affrontando questa parte iniziale della partita con il modulo 3-5-2. Modulo 4-2-3-1 che si evolve in 4-3-3 per mister Fossati.

11′ Marquez e Costantini si contendono un pallone di testa. Saltando, il giocatore genovese colpisce al volto il vadese. Per l’arbitro è ammonizione. Il Vado chiede l’espulsione.

9′ Bel cross di Aperi da sinistra indirizzato sul secondo palo. Un difensore del Sestri Levante riesce a mettere in corner di testa.

4′ Prime battute con il Sestri Levante in avanti. La conclusione di Marquez dal limite viene sporcata da un difensore e si spegne in angolo con Colantonio in controllo.

1′ Partiti. Vado in completo bianco con inserti blu e rossi. Classico completo rossoblù per il Sestri Levante.

La partita

Sestri Levante: 1 Salvalaggio, 2 Gualtieri, 3 Grosso, 4 Pane, 5 Soumahoro, 6 Soplantai, 7 Ferretti, 8 Bianchi, 9 Mesina, 10 Gonella, 11 Marquez. A disposizione: 12 Tozaj, 13 Podda, 14 Maffezzoli, 15 Parlanti, 16 Pantini, 17 Furno, 18 Marrale, 19 Costa, 20 Placido. Allenatore: Fossati.

Vado: 1 Colantonio, 2 Tinti, 3 Nicoletti, 4 Cattaneo, 5 De Bode, 6 Brero, 7 Casazza, 8 Lazzaretti, 9 Galvanio, 10 Costantini, 11 Aperi. A disposizione: 12 Ghizzardi, 13 Gandolfo, 14 Favara, 15 Anselmo, 16 Papi, 17 Lagorio, 18 Brondi, 19 Capra, 20 Lo Bosco. Allenatore: Solari.

Direttore di gara: Foresti di Bergamo. Assistenti: Cusumano di Collegno e Savasta di Bra.

Trasferta nell’estremo levante genovese per il Vado. I rossoblù esordiscono in questo 2022 forti di una posizione di classifica subito a ridosso della zona play off. Chiuso il 2021 in crescendo, ora è tempo di esami e di conferme. Il Sestri Levante di Fossati, subentrato a Cammaroto, ha come imperativo quello di levarsi il più presto dalle zone potenzialmente pericolose di classifica.