Serie C, Virtus Entella contro Modena: la webcronaca in diretta - Genova 24

Chiavari. Otto giorni dopo il netto successo (4-0) sul Gubbio, la Virtus Entella gioca ancora tra le mura amiche del Comunale di Chiavari per affrontare una delle tre grandi del girone B della Serie C: il Modena. La partita è valevole per la terza giornata del ritorno.

I gialloblù, che condividono il primo posto con la Reggiana, arrivano da una straordinaria striscia di tredici vittorie consecutive. I chiavaresi, quarti in classifica a 14 punti dal primo posto, hanno vinto gli ultimi due incontri giocati. All’andata i biancocelesti si imposero per 2 a 1 al Braglia.

La cronaca. Gennaro Volpe presenta un 4-3-1-2 con Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Karic, Paolucci, Dessena; Capello; Magrassi, Merkaj.

A disposizione: Paroni, Siaulys, Cleur, Schenetti, Morra, Lipani, Morosini, Rada, Lescano, Meazzi, Pavic.

Attilio Tesser schiera il Modena con il 4-3-2-1: Gagno; Ciofani, Piacentini, Pergreffi, Azzi; Scarsella, Gerli, Armellino; Tremolada, Giovannini; Minesso.

Riserve: Narciso, Spurio, Ponsi, Renzetti, Ingegneri, Magnino, Mosti, Ogunseye, Oukhadda, Silvestri, Duca.

Arbitra Claudio Panettella della sezione di Gallarate, assistito da Massimo Salvalaglio (Legnano) e Giuseppe Pellino (Frattamaggiore); quarto uomo Kevin Bonacina (Bergamo).

Parte subito forte l’Entella che al 2° crea il primo pericolo con un cross morbido di Capello sul secondo palo, non raccolto da Dessena.