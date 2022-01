Serie A2: il Tennistavolo Genova si aggiudica la sfida al vertice e torna al comando - Genova 24

Genova. Il match fra le due capolista del girone A della Serie A2 maschile, che ha caratterizzato la prima giornata di ritorno, ha premiato nettamente il Tennistavolo Genova Cervino, che si è imposto per 4-0 in casa del Frandent Group Torino Universitaria e si è ripreso la testa solitaria della classifica.

Per i liguri sono andati a segno Marco Bressan, per 3-0 su Lorenzo Cordua e 3-2 su Romualdo Manna, Matteo Gualdi, per 3-1 su Manna, ed Enrico Puppo, per 3-0 su Andrea Corazza.

Successo esterno anche per il Tennistavolo Torino, per 4-1 sulla Brunetti Castel Goffredo, con i 3-1 di Federico Vallino Costassa su Leonardo Bassi e Alberto Redini e il 3-0 e il 3-1 di Gabriele Piciulin su Lorenzo Martinalli e su Bassi. Per i castellani Redini ha prevalso per 3-0 su Andrea Giai.

Non ha fatto eccezione l’Apuania Carrara, corsaro per 4-2 sul Milano Sport Tennistavolo, con le doppiette di Roberto Perri, per 3-1 su Stefano Tomasi e 3-0 su Fabio Mantegazza, e Alessandro Soraci, per 3-0 su Mantegazza e 3-2 su Federico Giardi. I locali hanno messo a referto i 3-0 di Giardi e Tomasi su Matteo Petriccioli.

È stata rinviato l’incontro fra il Tennistavolo Vigevano Sport e il Vergati Tennistavolo Sarmeola.

Conduce dunque il TT Genova con 13 punti, davanti al Torino Universitaria con 11, al TT Torino e all’Apuania Carrara con 8, al Milano Sport con 7, al TT Sarmeola con 6, al Vigevano Sport con 5 e al TT Castel Goffredo con 4. TT Sarmeola e TT Vigevano Sport hanno una partita in meno.

Nel girone B oggi alle ore 15,30 si affronteranno il Tennistavolo Ennio Cristofaro Dell’Aera C&R e il CIATT Prato. Sono state posticipate a data da destinarsi le gare fra il Tennistavolo Torre del Greco e il Tennistavolo Sassari, il Creative Call Tennistavolo Stella del Sud Napoli e l’Antoniana Tennistavolo Pescara e il Tennistavolo Ausonia Enna e la Marcozzi Cagliari.

In graduatoria comanda il TT Ennio Cristofaro a quota 12, seguito dal CIATT Prato a 10, dalla Marcozzi a 9, dal TT Torre del Greco a 7, da TT Pescara, TT Sassari e TT Stella del Sud a 6 e da TT Ausonia Enna a zero.