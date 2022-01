Genoa, Destro illude, poi Berardi riprende i rossoblù: 1-1 al Mapei Stadium contro il Sassuolo - Genova 24

Risultato: Sassuolo 1-1 Genoa (6’ Destro, 55’ Berardi)

Reggio Emilia. Nella prima sfida del 2022 valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A il Genoa di Andryi Shevchenko affronta il Sassuolo di Alessio Dionisi. Una gara da non sbagliare per iniziare al meglio il nuovo anno dunque, ma anche e soprattutto per approfittare della sconfitta rimediata dallo Spezia contro il Verona che, in caso di vittoria, riporterebbe il Grifone a -1 dalla prima posizione utile per la salvezza. Di fronte un Sassuolo orfano di Frattesi, Djuricic, Scamacca, Magnanelli e Traoré, cinque assenze importanti che potrebbero condizionare in negativo la prestazione dei neroverdi.

Le formazioni

Dionisi presenta così i suoi con il 4-2-3-1 interpretato da Consigli, Toljan, Chiriches, Ferrari (C), Rogerio, Harroui, Lopez, Berardi, Raspadori, Kyriakopoulos e Defrel.

A disposizione ci sono Pegolo, Ayhan, Muldur, Mata, Aucelli, Kumi, Satalino, Samele e Ruan.

I rossoblù guidati da Shevchenko rispondono invece con il 3-5-2 che vede protagonisti Sirigu, Vanheusden, Vazquez, Bani, Hefti, Portanova, Hernani, Badelj, Cambiaso, Destro e Ekuban.

In panchina si accomodano Semper, Andrenacci, Biraschi, Masiello, Ostigard, Ghiglione, Fares, Cassata, Tourè, Melegoni, Caicedo e Pandev.

Arbitro del match è il signor Gianluca Manganiello della sezione di Pinerolo, fischietto coadiuvato da Di Vuolo e Massara. Ruolo di quarto uomo affidato a Dionisi, Mazzoleni e Peretti al Var.

La cronaca

Alle 16:30 il direttore di gara comanda il calcio d’inizio con il Sassuolo che gestisce il primo possesso palla della gara.

Al 4’ è dei padroni di casa la prima occasione della sfida. Toljan serve Raspadori il quale, dal limite dell’area, ci prova con il destro: pallone a lato di un soffio, che brivido per gli ospiti!

Al 6’ è subito vantaggio per i rossoblù. Destro di tacco infiamma immediatamente il match del Mapei Stadium sfruttando al meglio un ottimo suggerimento di Ekuban: è 0-1 Grifone!

Al 13’ il Sassuolo cerca di reagire con una conclusione di Berardi la quale, tuttavia, termina alta e quindi lontana dalla porta difesa da Sirigu

Al 21’ è ancora il Genoa a rendersi protagonista con una delle classifiche progressioni di Cambiaso, ma Raspadori senza fronzoli lo abbatte ricevendo il primo cartellino giallo della gara

Al 32’ attaccano nuovamente i rossoblù. Portanova da lontanissimo tenta di trasformare in oro un pallone “sporco”, ma la sua conclusione termina di poco a lato spegnendosi sul fondo

Al 39’ è ancora Berardi a suonare la carica per i suoi, ma la sua conclusione da fuori area diventa una facile preda per i guantoni di Sirigu

L’arbitro comanda un minuto di recupero.

Termina però 0-1 senza ulteriori emozioni un match davvero avvincente, una sfida combattuta ben interpretata da entrambe le squadre desiderose di vincere per continuare ad inseguire i propri obiettivi. L’impressione è il Sassuolo possa colpire da un momento all’altro attraverso l’ottimo gioco espresso, una condizione che costringe il Genoa ad osare di più per blindare una vittoria che garantirebbe una nuova linfa alla squadra allenata da Shevchenko.

Alle 17:31 il signor Manganiello comanda l’inizio dei secondi 45’ con entrambi i tecnici che optano per confermare lo stesso undici scesi in campo all’inizio della sfida.

Al 6’ incredibile occasione per il Sassuolo. Defrel imbeccato splendidamente da un compagno, dopo un’ottima progressione, si presenta a tu per tu con Sirigu il quale però, con un riflesso felino, tiene a galla i suoi: che occasione per i neroverdi!

Al 10’ è parità al Mapei Stadium. Raspadori semina il panico in area di rigore favorendo Berardi il quale, dopo un rimpallo, fulmina Sirigu da ottima posizione: è 1-1 il risultato!

Al 13’ ancora Sassuolo pericoloso. Rogerio dal limite dell’area cerca una prodezza balistica che manca il bersaglio soltanto per un soffio: Genoa in difficoltà in questa fase

Al 15’ torna a farsi vedere in avanti il Grifone. Bani gira splendidamente su azione da corner l’ottimo suggerimento di Portanova, tuttavia il suo tentativo termina di poco a lato: che brivido per i neroverdi!

Al 18’ la partita si conferma incandescente. Ferrari si presenta in area di rigore provando a calciare, ma la sua conclusione termina larga

Al 19’ ecco i primi cambi del match. Shevchenko manda in campo Melegoni e Fares al posto di Hernani e Hefti: buona prova per lo svizzero all’esordio in Serie A

Al 21’ uno scatenato Berardi prova a sorprendere Sirigu dalla distanza il quale, respingendo con i pugni, si rifugia in corner

Al 25’ incredibile al Mapei Stadium. Defrel sciupa l’ennesima occasione calciando altissimo dal centro dell’area di rigore: che brivido per i rossoblù!

Al 29’ Shevchenko prova a risolvere l’impasse scuotendo i suoi con un’altra sostituzione: dentro Pandev, fuori Destro

Al 31’ ancora Sassuolo pericolosissimo. Berardi tenta di sfruttare nuovamente un rimpallo a suo favore calciando al volo dal limite dell’area, tuttavia la sua conclusione si spegne sul fondo sfiorando soltanto la traversa della porta difesa da Sirigu

Al 33’ Defrel di testa tenta nuovamente di far gioire i propri tifosi, ma il suo tentativo termina alto

Al 34’ anche Kyriakopoulos prova a portare in vantaggio i suoi con una pericolosissima incursione in area di rigore mancando però il bersaglio

Al 38’ entrambi i tecnici optano per qualche variazione: Cassata e Caicedo prelevano Portanova ed Ekuban nel Genoa, dentro Muldur e fuori Kyriakopoulos nel Sassuolo

Al 40’ Rogerio compie un fallo tattico stendendo Pandev: cartellino giallo per lui

Al 42’ i neroverdi operano un’altra variazione con il classe 2002 Samele (esordio in Serie A per lui) cge prende il posto di un poco cinico Defrel

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 45’+2 Máxime Lopez esagera con le proteste venendo sanzionato dal direttore di gara

Termina così 1-1 senza ulteriori emozioni un match frizzante, una sfida terminata in parità nonostante la miriade di occasioni prodotta dal Sassuolo. Ottimo punto dunque per il Genoa, squadra soprattutto nel primo tempo riuscita a sorprendere mostrando una condizione fisica invidiabile. È stata invece flessione fisiologica nel secondo tempo per il Genoa, una frazione in cui la difesa dei rossoblù è stata chiamata agli straordinari riuscendo comunque a strappare un punto importantissimo. Adesso nel weekend sarà sfida contro lo Spezia per il Grifone, un match cruciale che potrebbe rilanciare le ambizioni degli uomini di Shevchenko in vista del prosieguo della stagione.