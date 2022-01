Serie A, Genoa contro la Fiorentina per rispondere allo Spezia: segui la cronaca in diretta della prima di Konko - Genova 24

Risultato: Fiorentina 4-0 Genoa (15’ Odriozola, 34’ Bonaventura, 42’ Biraghi, 51′ Vlahovic) [Live]

Firenze. Questa sera allo stadio Franchi va in scena il Monday Night della ventiduesima giornata della Serie A. A sfidarsi sono Fiorentina e Genoa, due formazioni desiderose di riscattarsi dopo aver rimediato delle brucianti sconfitte nel turno precedente. I rossoblù dovranno rinunciare a Rovella, vittima di un lieve fastidio alla coscia: al suo posto verrà impiegato Galdames. Sulla panchina del Grifone esordirà inoltre in Serie A Abdoulay Konko, subentrato temporaneamente a Shevchenko in attesa dell’arrivo a Genova di Marco Labbadia.

Le formazioni

La Fiorentina guidata da Vincenzo Italiano opta per il solito 4-3-3 interpretato da Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi (C), Bonaventura, Torreira, Maleh, Nico Gonzalez, Vlahovic e Saponara.

A disposizione ci sono Dragowski, Nastasic, Venuti, Terzic, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Callejon, Sottil, Ikonè e Piatek.

Il Genoa diretto da Konko si presenta invece con un 4-4-2 che vede impiegati Sirigu, Hefti, Ostigard, Vanheusden, Calafiori, Sturaro, Badelj (C), Galdames, Portanova, Yeboah e Destro.

In panchina si accomodano Marchetti, Andrenacci, Cambiaso, Masiello, Bani, Buksa, Melegoni, Rovella, Ekuban, Pandev e Caicedo.

Arbitro del match è il signor Fabio Maresca.

La cronaca

Alle 20:48 l’arbitro fischia l’inizio del match con i padroni di casa in possesso palla.

Al 6’ la prima occasione è di marca viola. Maleh prova a trasformare in oro uno splendido assist di Bonaventura, tuttavia il suo tentativo termina sul fondo.

Al 7’ ecco il Grifone. Portanova nota Terracciano fuori dai pali e prova a beffarlo con una soluzione dalla lunga distanza, la sua conclusione però sfiora soltanto la parte alta della traversa.

Al 10’ clamoroso al Franchi. Hefti perde la marcatura su Saponara stendendolo il area di rigore. Il direttore di gara, dopo un consulto al Var, indica il dischetto.

All’11’ anche Vlahovic si scopre imperfetto. Il numero 9 dei Viola tenta di battere Sirigu provando uno scavetto, tuttavia l’esperto estremo difensore rossoblù non si fa ingannare bloccando il tentativo del serbo.

Al 15’ è già vantaggio per la squadra allenata da Vincenzo Italiano. Vlahovic splendidamente imbeccato tenta di rimediare all’errore precedente trovando sulla sua strada un monumentale Sirigu, ma il portiere del Genoa nulla può sul seguente tap-in di Odriozola: è 1-0 Fiorentina al Franchi!



Al 19’ la Fiorentina prosegue il proprio assolo con il colpo di testa di Saponara: Sirigu salva ancora i suoi.

Al 23’ Maleh prova ad esaltarsi sfruttando uno degli ennesimi suggerimenti di un ispiratissimo González, tuttavia la sua sforbiciata termina sul fondo.

Al 29’ è Torreira a rendersi pericoloso, ma Sirigu con i pugni allontana.

Al 30’ sono ancora i padroni di casa a spingere. Nico González imbecca Vlahovic il quale, di testa, mette sul fondo per un soffio: clamorosa occasione per la Viola.

Al 32’ Calafiori interviene in ritardo su González diventano il primo ammonito del match.

Al 34’ è Fiorentina show. Biraghi la mette in mezzo e Bonaventura prima trova sul suo cammino un Sirigu nuovamente monumentale, poi di rabbia sfonda la rete: è 2-0 per la squadra di Italiano!

Al 36’ proseguono le difficoltà per i rossoblù. Portanova per contenere Odriozola compie in fallo ai suoi danni e l’arbitro non ha dubbi, ammonendolo.

Al 39’ ecco il Genoa. Badelj ci prova dalla lunga distanza, tuttavia il suo tentativo termina abbondantemente fuori bersaglio.

Al 41’ Sturaro spezza una ripartenza avversaria compiendo un fallo tattico: cartellino giallo anche per lui

Al 42’ i padroni di casa calano il tris. Biraghi pennella una traiettoria magica facendo impazzire i 5000 mila del Franchi: è 3-0 Fiorentina!

L’arbitro comanda due minuti di recupero.

Termina però 3-0 senza ulteriori emozioni una prima frazione a senso unico, un primo tempo in cui la squadra di Italiano è riuscita a dominare in lungo e in largo un Genoa apparso spaesato e quasi rassegnato al subire i continui affondi della Viola.

SECONDO TEMPO

45′ Tre cambi per il Genoa: Melegoni per Portanova, Bani per Calafiori e Ekuban per Sturato. Konko cambia dunque i tre giocatori ammoniti. E anche questo è un segnale: si pensa già alla prossima partita.

51′ C’è gloria anche per Vlahovic, che smacchia la sua prestazione riscattando il rigore fallito grazie a un delizioso pallonetto che non lascia scampo al povero Sirigu. 4 a 0 Fiorentina.

57′ Inesorabile, prosegue il possesso palla della Fiorentina. Nessun sussulto di orgoglio per il Genoa, che sembra davvero lo sparring partner delle amichevoli estive. Eccezion fatta per uno spunto di Yeboah, fermato in presa bassa dal portiere viola, i rossoblù non hanno mai creato grattacapi alla retroguardia dei toscani.