Scuola, mercoledì le decisioni del Governo sul rientro: il rischio è l'impennata delle classi in quarantena - Genova 24

Roma. Bisognerà aspettare mercoledì 5 gennaio, data del Consiglio dei ministri, per sapere come sarà gestito il ritorno a scuola dei ragazzi mentre imperversa la variante Omicron.

L’ipotesi sul tavolo del Governo, è quella di rinviare di qualche giorno il rientro in classe, in programma tra il 7 e il 10 gennaio (In Liguria si ricomincia il 10). La proposta viene dalle Regioni, che chiedono di riprendere in didattica a distanza per i primi giorni per consentire uno screening post natalizio.

Intanto la proposta della Dad per i soli non vaccinati, arrivata anche questa dagli enti locali e non disprezzata dai presidi, è stata bocciata dall’esecutivo. L’idea in pratica era quella di utilizzare lo stesso sistema di quarantene brevi ed autosorveglianza per gli studenti vaccinati che in caso di contatto con un positivo avrebbero potuto continuare a studiare in presenza se asintomatici.

A dire no alla proposta in particolare sono stati M5S e Lega che hanno parlato di una “discriminazione degli studenti” quando sulle vaccinazioni sono le famiglie a decidere, ma hanno sottolineato anche la difficoltà di gestire classi per metà in presenza e per metà in dad.

Il rischio concreto, in Liguria come in tutto il Paese, è che al primo o al secondo giorno di frequenza arrivino migliaia di certificati di positività, con un’impennata delle classi in quarantena.

A preoccupare i presidi per la gestione delle classi a Genova è in particolare la linea molto prudente adottata finora dalla Asl3 che ha mandato in quarantena tutte le classi anche con un solo positivo (in base alla normativa nazionale la quarantena scatta con due casi) e con l’aumento ingenti di casi durante queste vacanze potrebbe comunque voler dire istituti scolastici mezzi vuoti.