Scuola, Garibaldi (Pd): "Il sistema delle autocertificazioni per i tamponi gratuiti non funziona" - Genova 24

Genova. “Il sistema delle autocertificazioni per gli studenti non funziona perché il tracciamento e la burocrazia lo rallentano. Le segnalazioni delle Asl, che devono dare il codice per l’autocertificazione, in caso di un positivo in classe arrivano sempre in ritardo, oltre i tempi previsti per stabilire se una classe deve andare o meno in quarantena”. Così il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo le ultime notizie sui disagi a scuola.

“Molti genitori infatti si trovano costretti a dover pagare di tasca propria il tampone perché il sistema non funziona e perché la dichiarazione dei dirigenti scolastici non è sufficiente” dice Garibaldi.

“Per questo la Regione dovrebbe attivare un sistema di registrazione online – conclude – per snellire la parte burocratica e alleggerire Asl, medici di base e semplificare la vita di famiglie e presidi”,