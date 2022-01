Sestri Levante. Grave incidente attorno alle 12.30 di oggi a Riva Trigoso, in via Petronio. Lo riferisce il 118.

Si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, una moto e un’auto.

Ad avere la peggio il centauro, un uomo di 32 anni, per cui è stato necessario il trasporto in elicottero all’ospedale San Martino in codice rosso.