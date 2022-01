Scomparsa di David Sassoli, il cordoglio della politica: "Esempio di impegno al servizio della democrazia, ci mancherai" - Genova 24

Liguria. Si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e le testimonianze di amicizia da parte di rappresentanti del mondo politico europeo, nazionale e ligure nei confronti del presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, scomparso questa notte.

Il capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei scrive su Facebook: “È un dolore enorme che può capire solo chi ti ha conosciuto, ti ha voluto bene e chi come me ha vissuto la nostra esperienza insieme per quasi otto anni. Non posso e non voglio crederci ma dovremo farlo, non so quante lacrime ci vorranno. Grazie di tutto David, non so come faremo”.

Renata Briano, ex europarlamentare, dice: “Ciao David! Mancherai a tutti noi con il tuo stile, la tua riservatezza e il tuo impegno. L’Europa e l’Italia perdono un uomo che credeva nella politica nella sua accezione più nobile, che ha combattuto a favore delle persone più deboli e indifese, contro le ingiustizie, le discriminazioni, le falsità. Personalmente ho imparato tanto da te nel nostro lavoro al Parlamento Europeo. E te ne sono grata. Non lo dimenticherò mai. Il tuo sorriso rimarrà nei nostri cuori”.

Il presidente della commissione per le politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli scrive sui suoi canali: “Se ne va un grande Presidente, un italiano perbene, un europeista convinto e appassionato, un giornalista acuto. La sua scomparsa è una notizia davvero tragica che mi sconvolge. Ciao David”.

Il presidente della Regione Giovanni Toti afferma: “Addio a David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, giornalista, soprattutto persona perbene. Mancherà a questo Paese. Un pensiero alla sua famiglia e ai suoi figli in questo giorno di dolore”.

Luca Garibaldi, capogruppo di Partito Democratico-Articolo Uno in consiglio regionale, afferma: “Con David Sassoli ci lascia un grande democratico, un europeista convinto e una persona gentile, di rara umanità. Una persona d’altri tempi, di saldi principii, pacato nei toni ma rigoroso nei valori. Ciao presidente, ti sia lieve la terra”.