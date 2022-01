Sciopero polizia locale, presidio sotto la prefettura - Genova 24

Genova. Si sta tenendo in queste ore, anche a Genova, lo sciopero di tutto il personale della polizia locale proclamato a livello nazionale dall’organizzazione sindacale Sulpl. È in corso infatti un presidio sotto il palazzo della prefettura, in largo Lanfranco.

Queste le motivazioni: riforma Testo Unico sul riordino delle funzioni e dell’ordinamento della Polizia Locale; accesso ai ruoli e progressioni di carriera; rapporto di lavoro previdenziali e assicurativi; assunzioni.

Sono quindi previsti disservizi, fatto salva ovviamente la quantità di adesione all’agitazione promossa dalla sigla sindacale