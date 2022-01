Genova. Due persone sono state ricoverate al pronto soccorso dell’ospedale villa Scassi dopo essere state estratte dalle lamiere della loro auto.

Intorno alle 4.30 del mattino in via San Quirico, in Valpolcevera, si è verificato uno scontro tra un camion e una vettura.

Ad avere la peggio gli occupanti dell’automobile. Illeso il conducente del tir. Sul posto forze dell’ordine, soccorsi e vigili del fuoco. La strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.