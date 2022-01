Scherma: Joy Marino vince anche la seconda prova nazionale Master - Genova 24

Genova. Prosegue la stagione agonistica per i Master che si sono ritrovati a Santa Venerina, in Sicilia, ai piedi dell’Etna, per disputare la seconda prova del circuito nazionale.

Joy Marino (Cesare Pompilio) bissa il successo ottenuto nella prima prova imponendosi anche nella seconda nella gara di spada maschile categoria 4 (over 70) mentre il compagno di sala alla Cesare Pompilio, Claudio Pirani, conquista il secondo gradino del podio nella gara di spada maschile categoria 2 (over 50).

Da segnalare, inoltre, i buoni piazzamenti di Camillo Rosano (Circolo Scherma Savona), quinto nel fioretto maschile categoria 2 e di Linda Kaiser (Genovascherma), quinta nella sciabola femminile categoria 2.