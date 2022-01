Saponette al posto di un iPhone nella scatola, venditore truffatore denunciato - Genova 24

Genova. La polizia di Stato di Genova ha denunciato ieri mattina un uomo di 49 anni per truffa. Tutto inizia giovedì scorso quando il 49enne ferma un altro cittadino nei parcheggi della Fiumara per proporgli l’acquisto di un Iphone X alla cifra vantaggiosa, in teoria, di 200 euro.

La vittima di quella si rivelerà una truffa, attratta dall’offerta, accetta ma a patto di fotografare un documento del venditore a garanzia dell’acquisto. A quel punto il truffatore gli mostra il cellulare con relativa fattura di acquisto, perfettamente funzionante, si fa consegnare i soldi e quando la vittima si distrae per la foto del documento risultato poi falso, sostituisce all’interno di un astuccio il telefono con due saponette.

Quando il compratore scopre la truffa ormai è troppo tardi perché il 49enne è sparito scappando in auto. Si reca quindi presso la questura per presentare denuncia e qui inizia il lavoro degli agenti del commissariato Cornigliano e della questura che, nonostante il documento falso riescono attraverso la foto a dare un nome e cognome a quel volto scoprendo che l’uomo, il 49enne, alloggia presso un hotel di via Fiume.

Ieri mattina l’epilogo, i poliziotti alle 7 entrano in camera del truffatore trovandolo in possesso di 19 astucci confezionati uguali a quello “venduto” alla vittima, svariate fatture di acquisto di telefoni cellulari, 4 ricariche PostePay e due Iphone.

Successivamente gli agenti hanno anche effettuato una perquisizione all’interno dell’autovettura di proprietà del 49enne trovando 5 saponette uguali a quelle utilizzate per la truffa ed altre fatture di acquisto di telefoni cellulari.