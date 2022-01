Sanzioni Covid: anche tre attività nel centro storico multate ieri - Genova 24

Genova. Sono state 655 le persone controllate ieri dalla polizia locale nell’ambito del rispetto delle normative anti-Covid. Lo riferisce la prefettura.

Una è stata sanzionata per green pass non in regola. 13 le sanzioni per quanto riguarda le mascherine (di cui sei nel centro storico).

Tra le 19 attività controllate, 3 sono state multate: una per mancato rispetto delle norme di protezione e due per il green pass, tutte nel centro storico

Per quanto riguarda i mercati 54 le persone controllate nel Centro Ovest, 18 a Ponente, nessuna sanzione.