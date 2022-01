Santa Margherita, emergenza sanitaria: 3mila euro a ciascuna associazione di protezione civile - Genova 24

Santa Margherita Ligure. L’Amministrazione comunale di Santa Margherita, nei giorni scorsi, ha deciso di versare un contributo straordinario di 3mila euro a ciascuna associazione cittadina di Protezione Civile per il sostegno delle attività che stanno costantemente svolgendo sul territorio nell’ambito della gestione dell’emergenza sanitaria.

Si tratta dei sodalizi che compongono la squadra di Protezione Civile: Radio Club Levante, Vab (Volontari Antincendio boschivo) – Gruppo Lupo, Associazione Nazionale Carabinieri in congedo – Liguria 2 e la locale sezione della Croce Rossa Italiana.

«Ringraziamo le nostre Associazioni di Protezione Civile per il presidio costante che garantiscono sul nostro territorio cittadino – dichiara il vicesindaco Emanuele Cozzio con delega alla Protezione Civile – Una squadra di persone preparate che mettono a disposizione della Comunità il loro tempo e le loro competenze e su cui possiamo sempre contare. Sono svariati gli ambiti in cui i nostri Volontari sono impegnati: dalla prevenzione, agli interventi in eventi in corso e ripristini. E anche quest’anno è continuata la collaborazione con il Comune per interventi integrativi legati all’emergenza sanitaria».