Santa Margherita, al via la riqualificazione di corso Rainusso - Genova 24

Santa Margherita Ligure. Prosegue a “Santa” il lavoro nel solco della sostenibilità ecologica e pone il tema dell’ambiente al centro del progetto di riqualificazione di corso Rainusso approvato oggi dall’Amministrazione comunale.

L’Amministrazione spiega infatti che corso Rainusso vada sistemato è una questione oggettiva che va affrontata. “Per noi corso Rainusso è, e deve restare, il viale alberato della città. Anzi sarà ancora più verde. Dovrà tornare ad essere un punto della città da vivere e non soltanto una strada di passaggio. Gli alberi attuali saranno conservati, quelli malati saranno sostituiti, verranno aggiunti quelli mancanti ed è prevista una siepe lungo tutta la carreggiata su entrambi i lati per separare i pedoni dalla parte carrabile. Contestualmente la carreggiata sarà ampliata a norma di legge e soprattutto, ed è il motivo principale dell’intervento, i marciapiedi saranno ripristinati con pietre di pregio, meglio illuminati e videosorvegliati”.

“Sappiamo bene che la progettazione di questo intervento da sempre ha suscitato una grande attenzione da parte della Cittadinanza, tuttavia auspichiamo che questa soluzione progettuale, rispettosa e conservativa delle caratteristiche del viale e delle sue alberature storiche – e che potrà essere ancora affinata nelle previsioni di dettaglio della fase esecutiva – possa trovare su questi principi la maggiore condivisione possibile. Peraltro, il lavoro avviato dall’Amministrazione negli anni precedenti e in quello in corso consentirà di recuperare in struttura, nelle immediate vicinanze, i posti auto tolti da corso Rainusso”.

«Questo progetto si inserisce nella visione di una crescita ecologica della qualità della vita a Santa Margherita Ligure – conclude il Sindaco Paolo Donadoni – corso Rainusso sarà finalmente restituito alla città in tutta la sua funzionalità, bellezza e suggestione, un camminamento alberato a servizio dei residenti che conduce anche al ritrovato parco del Flauto Magico, al Minigolf, alla Biblioteca cittadina, nonché al Centro Diurno, al Polo Scolastico e alla Residenza Protetta. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione gli Uffici Comunali, in particolare l’Ufficio tecnico, per il lavoro svolto».