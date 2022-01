Sansa: "Grazie a Toti e Bucci torna il pedaggio in autostrada". Lauro: "Stravolge la realtà" - Genova 24

Genova. È scontro in Regione sul tema dei pedaggi autostradali che dal 1° gennaio sono tornati sul tratto genovese pur con una riduzione del 50%. L’accordo tra il secondo governo Conte e Aspi prevedeva l’esenzione totale fino al 20131, ma il nuovo accordo che vede coinvolti ministero delle Infrastrutture, Regione Liguria e Comune di Genova ha cancellato la gratuità dei pedaggi a partire dal 1° gennaio 2022.

“La decisione è stata sventolata come una grande vittoria da Bucci e Toti – attacca dall’opposizione il consigliere regionale Ferruccio Sansa -. Arriveranno 1,45 miliardi di euro sul territorio per costruire nuove infrastrutture. Infrastrutture che non si sa quando, e se, verranno realizzate, ma intanto torneremo a pagarle noi con il costo dei pedaggi. E riprenderemo a pagare un servizio che, per circa 10 anni, sarà ancora caratterizzato dai disagi per i numerosi cantieri previsti”.

“Però non dobbiamo arrabbiarci, Autostrade prevede infatti fino al 31 gennaio lo sconto del 50% della tariffa nelle tratte maggiormente interessate dai lavori. E anche il cashback del pedaggio per i tempi di percorrenza più lunghi rispetto alla media. Sempre Autostrade tiene a precisare che sul 98% delle tratte nazionali non ci saranno rincari. Ma nell’altro 2% rientra la A7 Genova-Milano”, continua Sansa.

“Vista la situazione delle autostrade, meglio fare una scelta più amica dell’ambiente e prendere il treno. Peccato che anche qui dal 1° gennaio siano scattati alcuni rincari, figli del contratto di servizio 2018-2032 firmato dalla giunta Toti e da Trenitalia. I biglietti per i treni regionali costano l’8% in più rispetto alle tariffe in vigore fino al 31 dicembre. Gli abbonamenti costano il 5% in più. Agli aumenti, se a qualcuno fosse venuto il dubbio, non corrisponderanno né più treni né nuove tratte”, conclude Sansa.

A replicare è Lilli Lauro, consigliera di Cambiamo con Toti. “Prendere la realtà delle cose e stravolgerla fino al punto da renderla conforme ai propri bisogni di visibilità politica può essere un’operazione che riesce bene una volta, ma alla lunga non paga. Sarà per questo che Ferruccio Sansa, dopo la batosta subita alle elezioni, è sparito completamente dai radar dei liguri, abituati a non farsi prendere in giro. È molto facile, ma intellettualmente disonesto, dire che i pedaggi autostradali sono una colpa di Toti e Bucci. Al contrario, è un merito di governatore sindaco il fatto che per la nostra città arriveranno 1,45 miliardi di euro con i quali realizzare infrastrutture essenziali per il futuro del nostro territorio”.

“Sappiamo che Sansa è contrario a quasi tutte queste opere e vorrebbe tornare a viaggiare a dorso di mulo: per lui meglio risparmiare qualche spicciolo al casello che avere una rete infrastrutturale degna di una città moderna – prosegue la consigliera Lauro -. Per noi invece le cose sono diverse, anche perché sino a fine gennaio c’è la proroga del 50% dello sconto sul pedaggio ed entrerà poi in funzione il sistema cashback con rimborso automatico rispetto al disagio subito. Ed è falso anche dire che non si sa se e quando verranno realizzate queste opere: sarebbe così se al governo di Regione e Comune ci fosse ancora la sinistra, invece in tutti questi anni abbiamo dato prova più volte di saper rispettare i tempi e le previsioni. Sansa se ne faccia una ragione: Genova e la Liguria stanno cambiando volto, a dispetto di chi le vorrebbe incatenate per poter esultare al grido di ‘mal comune, mezzo gaudio’”.

“Sansa dice falsità anche quando sostiene che agli aumenti delle tariffe ferroviarie non corrisponderanno né più treni né nuove tratte – chiude Lauro – Al contrario, è proprio grazie all’accordo di lunga durata tra Regione e Trenitalia che in questi anni sta avvenendo il ricambio di tutto il parco rotabile e che sui nostri binari viaggiano treni moderni ed efficienti, che garantiscono migliori performance. Come si vede ci sono tanti modi con cui raccontare la realtà: Sansa non ha perso il vizio di raccontarne solo una parte, quella che conferma il suo pensiero, tralasciando il resto. Ma questo significa fare politica con il paraocchi dell’ideologia”.