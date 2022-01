Sanità, Linea condivisa e M5s: "Subito una commissione sulla bocciatura del bilancio dell'Asl 4" - Genova 24

Genova. Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Fabio Tosi (Movimento 5 Stelle) chiedono una urgente commissione II per avere chiarimenti rispetto alla bocciatura del bilancio di ASL 4. “Il modello sanitario tanto decantato dal centrodestra comincia a scricchiolare rumorosamente: è stato infatti bocciato il bilancio di ASL 4 presentato in riferimento all’anno 2021”, si legge in una nota.

«Quella che fino a poco tempo fa appariva come una delle strutture amministrative meglio governate e sane dal punto di vista economico, oggi si ritrova con un disavanzo di bilancio di svariati milioni di euro, che tra l’altro sarebbe avvenuto in tempi relativamente recenti sotto la nuova direzione generale del dottor Paolo Petralia» dicono il capogruppo in consiglio regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino e il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 stelle Fabio Tosi.

«Siamo estremamente preoccupati della mancata approvazione da parte della Giunta Regionale del bilancio dell’ASL 4 – dichiarano il vicepresidente della Commissione Sanità Gianni Pastorino e il presidente della Commissione Controlli Fabio Tosi – Dal momento che la situazione appare poco chiara, abbiamo ritenuto necessario scrivere al presidente della Commissione II per richiedere urgentemente la convocazione della “commissione consiliare II salute e sicurezza sociale” alla presenza dei vertici di ASL 4, a partire dal Direttore Generale, e dell’assessore pro tempore alla sanità Giovanni Toti».

«Pur comprendendo la grave situazione in cui versa il nostro sistema sanitario regionale, sotto pressione rispetto al continuo evolversi della pandemia da covid-19, riteniamo che situazioni come questa non possano passare sotto silenzio ed è per noi necessario poter garantire alla cittadinanza trasparenza e correttezza» concludono i consiglieri Pastorino e Tosi.