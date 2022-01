Sanità, la lista Toti fa quadrato: "Accuse dell'opposizione odorano di sciacallaggio" - Genova 24

Genova. “Giocare a speculare sulla pelle dei cittadini e sulla loro salute è il lato peggiore che la politica può offrire. Almeno in questo il Partito Democratico e Ferruccio Sansa, che la pensano diametralmente all’opposto su temi fondamentali per la nostra terra come la Gronda e le grandi opere, hanno trovato un terreno comune che non sia la bramosia di poltrone”.

Con queste parole i consiglieri regionali della Lista Toti Liguria replicano alle affermazioni del capogruppo dem Luca Garibaldi e dell’ex candidato presidente, che ieri erano tornati a criticare la gestione della sanità da parte dell’assessore e presidente Giovanni Toti.

“Da un lato abbiamo il consigliere Sansa che attacca, parla, riempie spazi social e diffonde comunicati, ma la realtà è che le sue vuote polemiche se le porta via il vento, noi preferiamo il lavoro e l’impegno e stiamo dalla parte di Giovanni Toti che è un assessore alla sanità capace e competente e che profonde il 100% del suo tempo per lo sviluppo della regione che amministra – proseguono i consiglieri arancioni – Siamo nel bel mezzo di un’emergenza nazionale e stiamo affrontando criticità che sono comuni a tutte le altre Regioni. Nelle prossime ore saranno potenziate con ulteriori operatori le linee dei call center e si procederà anche con un aumento dell’offerta per le vaccinazioni pediatriche. La prossima settimana, invece, nell’area genovese, verranno attivati nuovi centri drive e walk through per garantire una maggiore offerta di test rapidi. E, infine, a partire da lunedì prossimo diventerà effettiva la nuova ordinanza che consentirà di gestire i pazienti positivi con il test antigenico, senza dover più fare ricorso al tampone molecolare, coinvolgendo farmacie, medici di medicina generale, laboratori e pediatri”.

“Dall’altro lato invece c’è il Partito Democratico in cerca di un suo spazio e di una sua identità che, non riuscendo a trovarla sul territorio, prova a cercarla attaccando la Regione e il suo Presidente su qualsiasi vicenda – chiudono i consiglieri della Lista Toti – Garibaldi straparla di Regione nel caos e comunicazione confusa e contradditoria, ma la realtà è ben diversa. La Liguria è una delle regioni messe meglio in Italia in relazione alle vaccinazioni grazie ad uno sforzo di tutta la macchina, sanitaria e non solo, ed è questo che sta contenendo un moltiplicarsi degli accessi agli ospedali e di casi gravi in trattamento. Una ‘battaglia’ portata avanti con coraggio dal presidente Toti. La disamina del capogruppo del PD somiglia più a una cronaca degli anni in cui a governare la Regione c’erano i suoi compagni di partito che ad un’accusa su quanto sta succedendo adesso, perché se così fosse sarebbe priva di ogni fondamento. Davanti ad una sanità che da due anni sta moltiplicando gli sforzi per fronteggiare la pandemia, che vanta numeri eccellenti nella campagna vaccinale, che sta rimodulando il suo modus operandi con velocità per venire incontro alle mutate esigenze dei cittadini visto l’impennarsi dei contagi dovuto alla variante Omicron e che, infine, è e sarà oggetto di un potenziamento senza precedenti grazie al piano ReStart Liguria, non chiediamo di togliersi il cappello e collaborare per uscire da questa situazione di emergenza, ma un rispettoso silenzio sarebbe senz’altro più consono. Anche per evitare accuse e improperi che odorano di sciacallaggio”.