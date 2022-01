San Teodoro, 90 famiglie senz'acqua bloccano la strada: "Non possono farlo, siamo in pandemia" - Genova 24

Genova. Sono scesi in strada all’ora di cena, all’improvviso, come extrema ratio di protesta dopo non aver ottenuto le risposte sperate. Sono gli inquilini, proprietari o in affitto, di quattro palazzi nel quartiere di San Teodoro, nel municipio Centro Ovest, rimasti completamente senz’acqua da oltre 24 ore.

Una vicenda di morosità regressa, di aziende di servizi sempre più alle prese con crediti da esigere, di mancanza di comunicazioni tra amministratore e condòmini. Una vicenda come ce ne sono molte altre in città, soprattutto con la crisi succeduta alla pandemia e il conseguente aumento di persone in ritardo con i pagamenti delle rate condominiali.

Ma a rendere particolare la storia degli inquilini dei civici 4a e 4b di via Alizeri e di quelli dei numeri 7 e 9 di via Digione è che stiamo parlando di quasi 90 famiglie. Che, appena si sono rese conto che nessuno avrebbe tolto i sigilli alle tubature in tempi brevi, hanno deciso di occupare via Venezia con un picchetto e di bloccare il traffico di mezzi privati e pubblici per alcune ore (sono state fatte passare solo ambulanze).

Una ventina le persone che, in rappresentanza di tutti gli inquilini, si sono posizionate sulla carreggiata e hanno illustrato il loro problema alle forze dell’ordine intervenute, la polizia locale, la digos e i carabinieri. “Vogliamo che riaprano l’acqua, non possono lasciarci completamente a secco, per lo più in un periodo di pandemia”, ha spiegato uno dei consiglieri di condominio.

“Ci sono 86 famiglie, tra cui molti anziani, bambini piccoli, disabili che non possono lavarsi o preparare da mangiare, magari c’è anche qualche positivo al Covid che non può uscire di casa, o altri in quarantena – continua – e la cosa peggiore è che nei giorni scorsi nessuno ci ha avvertito di quanto sarebbe accaduto”.

Il contenzioso tra l’amministrazione di condominio, curata dal gruppo Gestitalia, e Iren pesa 17mila euro. Una situazione debitoria nota già dalla scorsa estate. Quello che non era noto, però, ed è tuttora da verificare è che Iren avesse inviato delle raccomandate a Gestitalia per avvisare dell’imminente sospensione del servizio.

L’amministrazione, dal canto suo e come spesso avviene in questi casi, non ha avvertito i condòmini e ha solo spiegato che lunedì scorso sono stati versati 6mila euro. Non abbastanza per la multiutility. Da capire se già da domani, dopo la protesta, ci saranno sviluppi.