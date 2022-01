Sampdoria, ufficializzati Sabiri e Sensi, si aspetta Supryaga - Genova 24

Genova. Non solo Stefano Sensi (che bel rinforzo), oggi è stato ufficializzato anche l’acquisto a titolo temporaneo, con diritto di opzione e/o obbligo di riscatto, di Abdelhamid Sabiri, dall’Ascoli… Una scommessa, come abbiamo scritto nei giorni scorsi, che ci sentiamo di sottoscrivere, forti anche del giudizio, dato in passato sul giocatore, da Claudio Onofri, personaggio di indubbio spessore nel riconoscimento dei giocatori di talento.

Già oggi, i neo acquisti si sono messi a disposizione di Giampaolo, per un primo allenamento col gruppo, sul campo 2 del Mugnaini, per una partitella con la Primavera di Felice Tufano. Un bell’esempio di collaborazione, che fa crescere i giovani e correre i ‘grandi’.

L’arrivo di Sabiri ha permesso alla società blucerchiata di sbloccare la cessione di Valerio Verre all’Empoli di mister Andreazzoli.

Tornando al mercato… non è finita, con questo doppio colpo! Sta per arrivare la punta! Quasi sicuramente sarà Vladyslav Serhijovyč Supryaga, che invero Mircea Lucescu ha avuto poco a disposizione nella sua Dinamo Kiev, per via di un problema muscolare, che gli ha consentito di scendere in campo solo ad inizio stagione.

Ciò nonostante il mister rumeno, lo ha sponsorizzato con interviste, in cui ha dichiarato che è trattasi di un talento, rapido e abile con entrambi i piedi, che deve migliorare nel gioco aereo, cosa normale data la giovane età (a breve compirà i 22 anni), ma che è pronto a compiere il salto di qualità. Hanno cercato di accaparrarsi le sue giocate anche Bologna, Genoa e Salernitana, ma diverse fonti danno la trattativa, con gli ucraini, in fase di chiusura, da parte degli uomini mercato blucerchiati.

La Samp si è comunque tutelata imbastendo una negoziazione con l’attaccante Jean-Pierre Nsame e col suo club elvetico, lo Young Boys. E’ una punta di peso, il camerunense, con cittadinanza francese, dal goal facile (112, in 155 partite, fra il team giallonero di Berna ed il Servette). La possibilità di arrivare in questo momento a lui, è legata al fatto che deve riprendere confidenza col calcio ‘vero’, essendo reduce da un intervento al tendine di Achille… ma, a detta di ortopedici amici, la chirurgia tendinea, ha fatto passi da gigante, quindi, chi l’ha visto giocare, afferma che è un’altra scommessa da fare. Alcuni media ipotizzano il doppio colpo, ed in tal caso ben venga, tuttavia, con Gabbiadini, Quagliarella e Caputo in rosa, è ipotizzabile che l’attuale conto economico possa permettere a Lanna di mettere cinque attaccanti a disposizione di Giampaolo?

Ancor più, di difficile attuazione, le letture di news che ipotizzano possibili ritorni di Eder (nei giorni scorsi si era letto anche di Fernando) o addirittura di Dawid Kownacki, dimenticando che al momento della sua partenza da Genova. il polacco ha ‘fatto volare gli stracci’. Tra i papabili, come quarta punta, hanno avuto una ‘nomination’ sia Kevin Lasagna, che Lorenzo Lucca del Pisa… ma allora perché non richiamare alla base Manuel De Luca dal Perugia, sen non – ancor meglio – Federico Bonazzoli dalla Salernitana?

Andato a vuoto l’attacco ad Albin Ekdal, il Copenaghen si è buttato su Kristoffer Askildsen, incontrando la concorrenza del Cagliari, che stando ai quotidiani sardi, lo vorrebbe scambiare col greco Lykoiannis.

Come anticipato in giorni non sospetti, anche l’avventura in blucerchiato di Radu Matei Drăgușin, è giunta al capolinea ed infatti il rumeno è in procinto di passare alla Salernitana, sempre in prestito dalla Juventus.

Un nuovo rinforzo per l’Academy, cresciuto calcisticamente nella città dello stretto di Messina e poi nel Segato e nel Tau Alpopascio, andrà a rimpolpare l’Under 17 di Erminio Russo… si tratta del portiere Nicholas Scardigno, classe 2006.