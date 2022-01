Sampdoria, torna a soffiare aria di tempesta: squadra ed allenatore nuovamente in discussione, così come le operazioni di mercato - Genova 24

Genova. Soltanto un elemento sembrerebbe accomunare le due principali squadre del genovese: la mancanza di gioco e di certezze. Sembrerebbe essere sufficiente soltanto questa frase per mettere a nudo le preoccupazioni di due intere tifoserie, gruppi feriti nell’orgoglio e delusi da due squadre da cui, ad inizio anno, sicuramente ci aspettava qualcosa in più. Se è vero che il Genoa ha vinto soltanto una partita rispetto ai cinque successi della Sampdoria, sicuramente è altrettanto forte quanto si percepisce dai commenti dei supporter di entrambi le compagini, tifosi delusi che sicuramente rimpiangono i fasti dello scorso anno con Ballardini e Ranieri alla guida di due squadra grintose in grado di giocarsela contro chiunque.

Le due sconfitte di misura rimediate oggi da Genoa e Sampdoria hanno infatti l’aria di pesare come dei macigni. Se però è vero che i rossoblù già dalla prossima giornata non potranno più permettersi di fare calcoli, dovendo vincere quante più partite possibile, ai blucerchiati resta un maggiore margine di errore, una situazione che comunque non sembra rassicurare l’ambiente a causa della fragilità del gioco e della resistenza opposta dalla formazione di D’Aversa.

Prima della sosta si parlava di una compagine rinata e pronta ad affrontare con sfrontatezza qualunque avversaria, adesso invece si è tornati a guardare alla Sampdoria come una squadra agonizzante e disperatamente alla ricerca di certezze. Certo, è vero che l’emergenza in difesa causata dalle assenze di Colley (impegnato in Coppa d’Africa) e Yoshida (alle prese con dei fastidi muscolari) non ha aiutato così come la defezione di Candreva per squalifica, ma allo stesso tempo, nel prossimo turno contro il Torino, l’atteggiamento dovrà sicuramente cambiare.