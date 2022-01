Sampdoria alla terza sconfitta consecutiva: Caputo illude, poi il Torino recupera e vince 1-2 - Genova 24

Genova. Finisce sotto i fischi del Ferraris la partita tra Sampdoria e Torino. La squadra di Juric vince 1-2, ribaltando il risultato dopo l’iniziale vantaggio di Caputo. I blucerchiati hanno sfiorato il pareggio proprio nel finale, ma per gran parte della partita hanno arrancato. Parecchio malumore, sugli spalti (meno di 2.600 paganti), nei confronti del tecnico D’Aversa.

93′ Ancora Zaza ci prova, ma anche questa volta il tiro non è irresistibile e Falcone fa suo il pallone.

92′ Nel Torino esce Praet per Pobega

92′ Ripartenza Torino: alla fine Pjaca tenta di piazzare il destro rasoterra, ma Falcone c’è

90′ Cinque minuti di recupero

guarda tutte le foto 27



Il fotoracconto di Sampdoria-Torino

89′ Quagliarella vicinissimo al pareggio: colpo di testa fuori di un niente. Torregrossa lancia Ciervo e cross perfetto per l’attaccante.

88′ Nella Sampdoria fuori Augello per Murru e Gabbiadini per Torregrossa

87′ Sampdoria sbilanciata, Zima dalla destra serve Zaza, che però non riesce a imprimere potenza al tiro: Falcone para a terra

84′ Juric dà spazio anche a Zaza, che subentra a Brekalo

83′ Nel Torino fuori Sanabria per Pjaca

78′ Triplo cambio nella Sampdoria: dentro Quagliarella, Ciervo e Conti per Caputo, Askildsen e Ferrari. La difesa diventa a 3.

77′ Ancora Falcone bravissimo a respingere su gran botta di Singo e a bloccare

75′ Ci prova Gabbiadini: destro dopo essersi girato all’altezza della lunetta, palla centrale bloccata dal portiere

70′ Gioco ancora fermo a causa di un buco nella rete della porta difesa da Falcone

67′ Torino in vantaggio: Brekalo lancia Lukic, cross in mezzo dove di testa Praet trova l’angolino nonostante il tuffo di Falcone.

65′ Ammonito Bremer per gioco falloso

60′ Rodriguez nega il gol a Thorsby: colpo di testa del norvegese che sfrutta un errore di Milinkovic. Il difensore è piazzato bene e anche lui di testa respinge sulla linea

53′ Ammonito Lukic per un fallo su Thorsby che stava andando verso la porta dopo aver preso palla sfruttando un passaggio errato di Sanabria

50′ Sul rovesciamento di fronte occasione Torino: discesa di Zima, Dragusin ancora non impeccabile, la palla arriva a Brekalo che, dal centro dell’area, prova il destro ma sbaglia il tiro. Falcone blocca

49′ Cross di Rincon troppo vicino alla linea di porta, Milinkovic blocca

46′ Si riparte con palla al Torino

Finisce 1-1 il primo tempo tra Sampdoria e Torino, dopo un inizio promettente e la rete di Caputo, la Sampdoria si fa recuperare da Singo e subisce la pressione dei granata, più organizzati nella costruzione delle azioni.

46′ Thorsby, ben servito da Candreva al centro dell’area, scivola al momento del tiro.

45′ Due minuti di recupero

40′ Falcone prodigioso su un tiro di Vojvoda deviato involontariamente da Askildsen: è bravo a modificare il movimento della sua parata e a mettere in angolo.

34′ Aggancio al bacio di Gabbiadini, che addomestica un lancio dalle retrovie e guadagna un corner

33′ Ancora problemi per Thorsby, che continua ad avere fastidi a causa del sangue e della fasciatura

27′ Pareggio di Singo: cross sul secondo palo di Vojvoda e colpo di testa del giocatore che sorprende la retroguardia blucerchiata.

21′ Gabbiadini ci prova con il mancino a giro sul secondo palo, ma Milinkovic è pronto, stavolta

19′ Caputo porta in vantaggio la Sampdoria: errore in fase di rinvio di Milinkovic, Askildsen è bravo a capire tutto e a servire Gabbiadini, che vede il compagno scattare sul filo fdel fuorigioco. L’attaccante non sbaglia.

14′ Thorsby a terra, scontro duro di testa con Zima, costretto a farsi fasciare la testa per bloccare il sangue

13′ Praet si beve Dragusin, riesce ad accentrarsi in area, ma il tiro non è irresistibile e Falcone se lo trova tra le gambe.

12′ Ancora Falcone! Vola sul tiro a giro di Vojvoda

10′ Lancio per Brekalo, che si trova davanti a Falcone, in uscita il portiere devia la conclusione in angolo, che si risolve con una rimessa laterale guadagnata dai granata

2′ Prima occasione per la Sampdoria, tiro di Candreva da limite fuori di pochissimo

1′ Partiti, palla alla Sampdoria.

Prima da titolare per Rincon, proprio contro la sua ex squadra. Falcone difende la porta, con Audero indisponibile. Difesa rimaneggiata alla luce delle assenze di Colley (coppa d’Africa), Yoshida (infortunato) e Chabot (squalificato), Dragusin fa coppia centrale con Ferrari.

Sampdoria-Torino 1-2

Reti: 19′ Caputo; 27′ Singo; 67′ Praet

Sampdoria: Falcone, Bereszynski, Ferrari (78′ Conti), Dragusin. Augello (88′ Murru), Thorsby, Rincon, Askildsen (78′ Ciervo), Candreva, Caputo (78′ Quagliarella), Gabbiadini (88′ Torregrossa).

A disposizione: Ravaglia, Saio, Ekdal, Vieira, Yepes, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa

Torino: Milinkovic, Zima, Bremer, Rodriguez, Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda, Praet (93’Pobega), Brekalo (84′ Zaza), Sanabria (83’Pjaca).

A disposizione: Berisha, Gemello, Izzo, Verdi, Djidji, Warming, Fares, Buongiorno.

Allenatore: Juric

Arbitro: Massimi di Termoli

Ammoniti: Lukic, Bremer (T)

Spettatori: 2.549 paganti, incasso 27.902 euro.