Sampdoria: Stefano Sensi, lo manda il ‘Mancio’ - Genova 24

Genova. Ufficializzato il ritorno del ‘figliol prodigo’ Giampaolo, inizia il lavoro di tutto il management blucerchiato, per metterlo in condizione di praticare i dettami del suo calcio.

Che andrà fatto? In primis, uno che dia del tu alla palla, da mettere al centro di tutto… uno cui la palla non scotti fra i piedi… un nome a caso? Stefano Sensi, un’operazione ormai definita, anche grazie al Mancio, che non avrà di certo fatto mancare il suo appoggio all’amico Presidente Lanna, nel suggerire all’ex Cesena che, per andare ai Mondiali in Qatar, bisogna giocare e non scaldare la panchina nerazzurra.

Un prestito secco semestrale ed a quanto pare maglia numero 12 già prenotata per la partita dell’anno (inutile negarlo) di domenica prossima a La Spezia. Devono essere stati convincenti i suggerimenti del ‘Mancio’, se è vero che Sensi non ha ascoltato le lusinghe della Liga spagnola e nemmeno quelle napoletane!

Non ci sarà bisogno di consiglieri per convincere Karol Linetty a tornare a Genova, qualora anche il Torino entrasse nell’idea che sarebbe deleterio per le sue casse, tenere il polacco (portato al Toro proprio da Giampaolo) più seduto in panca, che in campo… Anche per lui, una cessione temporanea fino a giugno, consentirebbe una rivalutazione di un capitale che si sta depauperando… Se poi, Osti sarà tanto bravo, da ottenere un diritto di riscatto, ben venga!

I media continuano a parlare anche di Roberto Piccoli, ma serve a Giampaolo un centravanti boa? Più facile che il suo modo di attaccare le difese avversarie (scambi stretti e triangolazioni, palla a terra), dia nuova vita allo spento Caputo, mentre è matematico che questo avverrà con Quagliarella (sicuramente primo sponsor del nuovo tecnico), che ci si augura possa riprendere al più presto la sua scalata nella classifica cannonieri di tutti i tempi.

Se c’è un atalantino che serve, questi sarebbe Aleksej Andreevič Mirančhuk , perfetto per gli schemi del mister, anche se Gasperini cercherà presumibilmente di trattenerlo, a fare da alter ego a Malinovskyj , vista la scarsa vena attuale di Josip Iličic ed allora Osti & Co. potrebbero accontentarsi di un Grégoire Defrel… ma non è da escludersi che anche a ‘Bergem de hura’ (Bergamo alta) entrino nell’ordine di idee di concedere il russo in prestito, in ottica valorizzazione del giocatore.

Chi sembra intenzionato a lasciare la Sampdoria, già in questa sessione di mercato, è Julian Chabot, la cui poco attitudine al fraseggio da dietro non lo agevolerà di certo con il neo mister (anche se – a onor del vero – non è che Magnani ieri si sia dimostrato più sciolto). Da qui le voci su tanti pretendenti interessati al tedesco, con il Colonia in pole position, come dichiarato alla ‘Bild’, dallo stesso tecnico del team della Renania, Steffen Baumgart.

Il cambio mister in casa Samp, può anche cambiare il destino di un paio di giocatori che sembravano sul binario di partenza, quali Nicola Murru (sembrava destinato al Cagliari in cambio del greco Charalampos Lykogiannīs) e che invece Giampaolo potrebbe voler trattenere per usarlo come ‘braccetto’ di sinistra in una difesa a tre, come fatto ieri sera da Tufano, contro la Juventus… ed al ‘Bar Sport’ che frequento, un malizioso vecchio supporter doriano affermava stamane che il suggerimento veniva proprio dal mister nato a Bellinzona, che ha voluto sperimentare l’idea ‘da lontano’. Difficile crederlo, perché Tufano di solito schiera così la sua Primavera.

L’arrivo di Giampaolo potrebbe fungere da ‘sliding door’ anche per Valerio Verre, dato fino a ieri in uscita, con destinazione da scegliersi fra Cagliari, Empoli e Salernitana… ma, ad oggi, l’ex Pescara è l’unico trequartista in rosa.

Non è tale, Riccardo Ciervo, esterno puro e quindi forse avulso dagli schemi ‘giampaoliani’… cosicché spuntano subito voci di un interessamento per lui da parte della Reggina… peccato che il giocatore sia in prestito dalla Roma (riscatto e controriscatto) e quindi un eventuale accordo dovrà essere trilaterale.