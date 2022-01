Sampdoria, si scalda il mercato - Genova 24

Genova. Continua a ritmo serrato la politica di alleggerimento dei costi, cosicché dopo gli annunci delle partenze di Fabio Depaoli (all’Hellas) e di Adrien Silva, destinato ad una avventura negli Emirati Arabi, con l’Al Wahda di Abu Dhabi, è presumibile aspettarsi altre uscite.

Quella del portoghese, è una perdita importante, ma pur rischiando di essere tacciati di essere simili alla volpe di Esopo (uva acerba), confessiamo il recondito pensiero dell’insoddisfazione lasciata in noi (che molto confidavamo in lui) dall’ex Sporting Lisbona e Leicester.

Fuori dai denti e senza mezze parole… se c’è un giocatore in scadenza di contratto, a giugno, da trattenere, questi è Albin Ekdal, quindi ben venga la notizia dei rifiuti, fatti dalla Sampdoria, alle proposte per lo svedese, avanzate da Udinese, Copenhagen e Djurgårdens di Stoccolma, perché giocatori come lui e Morten Thorsby (poche parole e tanti fatti), rappresentano il fulcro di una squadra.

Di certo, comunque, il portoghese andrebbe sostituito almeno numericamente, anche se non è da escludere l’avanzamento alla titolarità di Kristoffer Askildsen, con l’appena rientrato nei ranghi Ronaldo Vieira (è freschissimo il suo messaggio su Instagram. “Sto arrivando, Sampdoria”) ed i virgulti Yepes Laut e Simone Trimboli, a scalare gradini nelle gerarchie del centrocampo. Altra opzione sarebbe quella di arretrare di qualche metro Valerio Verre, che tuttavia – avendo mercato – non è escluso vada ad allungare la lista dei partenti (verso Salerno, ad esempio).

Potendo mettere mano al portafoglio, una possibilità l’avrebbe Patrik Walemark, centrocampista svedese dell’Häcken, che piace anche al Genoa.

Reparto coperto, è invece quello difensivo, anche se non del tutto a partire dalla prossima sfida col Cagliari e fino a quando il Ghana di Omar Colley non verrà eliminato in Coppa d’Africa… cosicché i media romani ne approfittano per imputare a Sampdoria, Napoli e Cadice, l’idea che una delle tre, possa ingaggiare il quasi 35enne Federico Fazio, per alleggerire il monte ingaggi giallorosso…

Analogo problema, hanno a Milano, gli interisti, con Aleksandar Kolarov, over 36enne terzino mancino serbo con un glorioso passato con Lazio, Manchester City, Roma, ma ora ai margini con i nerazzurri… che tuttavia, per mandarlo a Genova, dovrebbero contribuire quasi in toto allo stipendio ed aspettare che Osti e Faggiano trovino una sistemazione a Nicola Murru.

Difficile credere alla voce di un possibile trasferimento del danese Andreas Skov Olsen da Bologna (dove tra l’altro Fabio Bazzani è andato ad arricchire la schiera dei collaboratori di Siniša Mihajlović) alla Sampdoria… a meno che non arrivi una bella offerta per Mikkel Damsgaard, con la cui plusvalenza si potrebbe investire sull’altro danese, sulle cui tracce si è fiondato anche il Glasgow Rangers.

Sempre in caso di partenza dell’ex Nordsjælland , un’alternativa su cui investire è Dennis Man, desideroso di lasciare non tanto il Parma, ma piuttosto la Serie B, ma sull’esterno mancino rumeno c’è da vedersela con la concorrenza dei turchi del Galatasaray.

E’ un giocatore molto tecnico, capace di puntare l’uomo e prima di venire in Italia, nello Steaua Bucarest, segnava con regolarità… ma i costi sono alti…

Allora diventa più percorribile la pista di un prestito da parte della Juventus, per ‘risarcire’ quanto successo con Mohamed Ihattaren… e se il Vicenza non mollasse Filippo Ranocchia, perché non deviare su Kaio Jorge?

Chiudiamo con un rumor che riguarda un giovanissimo del 2004, Thomas Lucentini del Cannara (Serie D perugina), terzino destro della rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti Under 18, che ha già sostenuto un provino a Bogliasco.