Sampdoria: Sensi uguale ad un Petagna bis? - Genova 24

Genova. Brutta nottata per i tifosi della Sampdoria il goal di Sensi… che nei supplementari ha consentito all‘Inter il passaggio del turno di Coppa Italia, ai danni di un bell’Empoli, ha scombussolato il sonno di chi tifa Doria, che con ansia ha atteso le dichiarazioni di Simone Inzaghi nel post partita.

Le parole del tecnico, tuttavia, non hanno chiarito le cose (in pratica, ha detto che se lo terrà stretto, finché vestirà il nerazzurro) e solo il passare delle ore, svelerà il mistero… Intanto, le voci che – in tarda serata – arrivavano da San Siro, parlavano di uno slittamento dell’operazione di prestito del giocatore alla Sampdoria, almeno fino alla prossima partita, in attesa di conoscere le condizioni di Correa e dell’infortunio occorsogli nei primi minuti del match con i toscani.

Insomma, tutto sembra congiurare contro la Sampdoria… chi ha un ‘cornetto’ portafortuna da usare come amuleto, lo tiri fuori e vediamo che succede oggi.