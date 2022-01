Sampdoria: sembrava fatta per Rincón, ma il Covid dei compagni ci ha messo il becco - Genova 24

Genova. Ieri sera, chi – fra i tifosi blucerchiati – ha seguito fino a tardi, in Tv, le trasmissioni di calciomercato, è andato a letto con l’idea che fosse ormai fatta per Tomás Rincón, tanto da ipotizzare addirittura la possibilità, per il venezuelano, di una partecipazione al match di domani col Cagliari… Ma così non sarà, non tanto per ripensamenti di “El General”, ma semplicemente perché in casa Torino sono saltati fuori altri giocatori positivi al Covid e quindi il management granata ha preferito non privare subito Ivan Jurić di un’altra pedina e per lo stesso motivo ha poco senso leggere dell’altro torinista Daniele Baselli come alternativa immediata al venezuelano.

Sarà interessante vedere cosa si inventerà D’Aversa, per il quarto di centrocampo da aggiungere a Candreva, Ekdal e Thorsby, visto che oltre al lungodegente Damsgaard ed allo squalificato Askildsen, anche Verre non sarà della partita.

Di centrocampisti, in rosa, restano Yepes, Trimboli ed adattabile in fascia Ciervo, oltre a Vieira, per il quale il tecnico ha ipotizzato, nella conferenza odierna, la possibilità in un ingresso nei minuti finali… Un’opzione potrebbe essere l’avanzamento sulla fascia sinistra di Murru, con Chabot schierato dietro di lui, a dare magari anche manforte sui corner, contro gli arieti Pavoletti e Joao Pedro, l’altra – da non scartare – il ricorso alla difesa a tre (Ferrari-Yoshida-Chabot, con Drăgușin come alternativa), con Bereszyński e Murru sulle fasce… Insomma un bel rebus, per D’Aversa.

Dalle parole del mister se ne deduce che, alla lunga il sostituto di Adrien Silva, potrebbe già essere in rosa… condizioni fisiche di Ronaldo Vieira permettendo.

Il player giusto avrebbe potuto essere Gonzalo Villar, ma a quanto trapela dagli ambienti romani, lo spagnolo avrebbe declinato l’offerta, sperando in orizzonti più vasti (ad esempio Inter, alla ricerca di una alternativa a Marcelo Brozović.

Ha altre caratteristiche Marco Benassi, oggi accostato alla Samp), trattandosi di una mezzala dinamica, dotato di buone capacità d’inserimento, oltre che di una discreta ‘castagna’ dalla lunga distanza, tanto da essere finito nel mirino di Empoli, Cagliari e Genoa. Il nome di Benassi è saltato fuori, in alternativa a quello di uno che il regista lo può fare davvero e cioè il marocchino Sofyan Amrabat, che però è impegnato in Coppa d’Africa… un intoppo (oltre al prezzo) non da poco, visto che i rinforzi servono a partire da domani e non fra più di un mese.

Siniša Mihajlović, che in passato aveva citato Vujadin Boškov, dicendo di Vignato “vede autostrada dove altri solo sentieri”, sembra ora averlo blindato, nonostante lo scarso minutaggio che gli sta concedendo, per cui la pista Verre è più probabile che conduca sempre in Emilia, ma a Parma (dove lo vorrebbe Iachini), piuttosto che a Bologna.

Le ultime news danno per sfumato anche il passaggio di Falcone alla Spal e sinceramente è quello che auguriamo a lui ed ai tifosi della Samp…meglio qualche apparizione in Serie A (con la certezza di essere in campo nella prossima sfida di Coppa Italia con la Juventus), piuttosto che la conferma in Serie B di quanto di buono già fatto lo scorso anno a Cosenza e questo senza offesa per i tifosi che si accalcano nel glorioso stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara.