Sampdoria, salutano Depaoli e Silva ma anche Ekdal potrebbe fare le valigie - Genova 24

La sessione invernale del mercato blucerchiato si apre con due partenze certe e una possibile. Lasciano il blucerchiato il difensore Depaoli, ceduto a titolo temporaneo all’Hellas Verona, con diritto di opzione, e il centrocampista Adrien Silva, con il quale si è giunti alla risoluzione consensuale del contratto.

Così la società sul sito ufficiale: “Al centrocampista portoghese, 44 presenze e un gol con la nostra maglia, va un ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni in blucerchiato e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte di tutta la società”.

Un’altra pedina della linea mediana potrebbe salutare Quagliarella e compagni. Su Albin Ekdal, infatti, ci sarebbe il forte interesse del Copenaghen. Tra l’altro, il contratto del centrocampista svedese è in scadenza a giugno.