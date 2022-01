Sampdoria: occhi su Carrascal, ‘el diez’ del River Plate che piace a Cassano - Genova 24

Genova. Andrea Conti ha parlato ai microfoni ufficiali del sito blucerchiato, esternando la sua contentezza per il passaggio alla Samp, che sperava si concretizzasse già la scorsa estate: “Sono felice di essere arrivato in una bellissima città di mare, in una piazza di grande blasone e spero di meritarmi la riconferma. Ho lavorato con mister D’Aversa a Lanciano ed a Parma e sono contento di ritrovarlo. Sono un terzino destro, ma sono a completa disposizione, con una grande voglia di rivalsa. Un messaggio ai tifosi? Forza Doria”.

Con l’ufficializzazione dell’acquisto di Andrea Conti (ha scelto la maglia numero 13) gli uomini mercato della Samp hanno pareggiato i conti ‘entrate/uscite’, mettendo in rosa l’ex milanista e Rincón (per lui n. 88) al posto di Depaoli e Adrien Silva, ma il ‘pari e patta’ (che sarebbe stato oro con Cagliari e Napoli) non completa di certo il lavoro di Faggiano (a proposito si aspettano tuttora novità su Osti, che sarebbero inutili a fine mese), che deve convivere fra gli input di bilancio (che gli impongono la necessità di qualche cessione importante, come potrebbe essere quella di Thorsby, richiesto anche dall‘Inter) e quelli di D’Aversa, costretto dalla contingenza a schierare formazioni senza possibilità di scelte. E’ successo a Napoli e sta per ripetersi col Torino, per via di infortuni, squalifiche e Coppa d’Africa.

Una rosa come quella della Sampdoria, non può permettersi l’assenza contemporanea di Colley, Yoshida e Bereszyński, senza contare che è quasi da inizio campionato, che a D’Aversa sono mancate le alternative sulle fasce avanzate, avendo a disposizione per quel ruolo, stante le defezioni di Damsgaard e Ihattaren, il solo Candreva… e meno male che l’ex interista ha spesso ‘dato il bianco’.

Gli esperti di mercato riferiscono come – per la difesa – la Samp abbia ottenuto l’ok del Milan anche per la cessione di Matteo Gabbia, un ’99 cresciuto nel vivaio rossonero, che ha fatto la trafila in tutte le selezioni azzurre e che ha collezionato 22 partite in prima squadra, negli ultimi due anni. Tuttavia a Milano, prima di lasciarlo andare, vogliono trovare un sostituto e così, a Genova, si sta pensando ad opzioni alternative, quali il più esperto Federico Fazio della Roma, oppure il difensore dell’Arsenal, Pablo Marì, che quanto a presenze in campo, non è che ultimamente abbia fatto molto meglio…

Un’altra pista porta a Watford, dove Ranieri sta dando poco spazio all’ex Torino Nicolas Nkoulou… Insomma, tanta carne al fuoco, con l’ansia di dover fare presto e sempre con durata semestrale, perché questo è l’orizzonte attuale in casa Samp.

Con la stessa formula, abbinata ad un diritto di riscatto, è l’ipotesi sudamericana emersa oggi: il trequartista colombiano Jorge Andrés Carrascal Guardo, cresciuto nel Millonarios di Bogotà, con esperienze in Andalusia (Siviglia) e in Russia, al Karpaty, che dal gennaio 2019 lo ha dato in prestito al River Plate, dove la concorrenza per ‘el diez’ è talmente esagerata che il ‘ragazzo’ (è un ’98), dotato di numeri alla Correa e quindi in grado di spaccare le partite con accelerazioni improvvise e violente, è alla ricerca di nuovi stimoli altrove. Insomma una scommessa… che però piace a Cassano!

Non deflettono le voci su Fabio Borini, in forza al Karagümrük, mentre riemergono quelle sullo spagnolo Gonzalo Villar, in uscita dalla Roma.

Freschissimi, invece i ‘rumors’ su Khouma El Hadji Babacar, in partenza dalla Super Lig turca (Alanyaspor) e di ritorno al Sassuolo, intenzionato a rimandarlo in prestito, stando alle voci, proprio alla Sampdoria.

Con disappunto di chi segue con interesse e passione la Primavera blucerchiata, è d’obbligo riferire la notizia riportata dal quotidiano tedesco Ruhr Nachrichten, che con un’intervista a dirigenti del Borussia Dortmund, dà per scontato il passaggio ai gialloneri tedeschi di Filippo Calixte Mane, difensore di fascia destra delle giovanili italiane, che Felice Tufano, quest’anno, ha avuto il coraggio di lanciare, abbondantemente sotto leva, nella Primavera… ed invero ci sfugge, come il managment blucerchiato possa lasciarsi sfuggire prospetti come lui, ma anche come Adam Obert, Petar Zovko, Antonis Siatounis, Kevin Leone, accasatisi questa estate a Cagliari, Spezia, Monza e Sassuolo.

Fortuna che così non sta avvenendo con un altro giovanissimo di talento, Simone Leonardi, appena blindato col primo contratto da professionista e soprattutto non è successo con Wladimiro Falcone, per anni mandato a fare il ‘globe trotter’ in serie inferiori e che nelle ultime uscite sta dimostrando di essere un portiere da Serie A e buon per la Samp, che non sia stato mandato in prestito alla Spal in questi primi giorni di mercato invernale, perché l’infortunio subito da Audero contro il Napoli non sembra risultare di poco conto (si parla di un mese, per il recupero), per cui ci sarà bisogno di Falcone per qualche partita, a partire da subito.