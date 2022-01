Sampdoria: in arrivo il difensore Giangiacomo Magnani - Genova 24

Genova. Trattativa in chiusura d’arrivo per la Sampdoria, che si assicura (prestito con diritto di riscatto) le prestazioni sportive di Giangiacomo Magnani, centrale difensivo mancino, in forza, in questa prima parte della stagione, all’Hellas Verona.

Magnani, nato a Correggio (Reggio Emilia) il 4 ottobre del 1995, ha, in precedenza, giocato nelle giovanili di Correggese, Reggiana, Padova e nelle prime squadre di Virtus Verona, Lumezzane, Siracusa, Perugia, Sassuolo, Brescia, Verona.