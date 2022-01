Sampdoria impalpabile contro la Juve: non ha funzionato niente e domenica arriva lo Spezia - Genova 24

Torino. La Sampdoria ha creato solo due situazioni pericolose in novanta minuti. Per il resto, è stato un monologo della Juventus, quattro goal e occasioni a grappoli per i bianconeri. La Sampdoria non è mai stata in partita. L’unico squillo, coinciso con il goal di Conti, non ha galvanizzato la squadra. Anzi, quattro minuti dopo una leggerezza in fase di costruzione ha portato alla terza rete dei torinesi.

La partita

Mister Tufano ha scelto di schierare la Samp con il 3-5-2. L’approccio alla partita è stato accorto, con la squadra schiacciata al limite dell’area per limitare al massimo gli spazi agli avversari. La linea a cinque in fase difensiva e la mancanza di un play maker hanno reso complicato lo sviluppo del gioco in avanti. Infatti, la squadra non ha mai impensierito gli avversari nel primo tempo. La Juventus è andata in rete soltanto una volta, con Cuadrado su punizione, lasciando di fatto aperta la partita.

Nella ripresa, però, la Samp ha continuato a recitare il ruolo della vittima sacrificale, rimanendo in balia dei continui attacchi della Juventus, che ha trovato il raddoppio con una zuccata di Rugani. Al minuto 62′, l’episodio descritto in precedenza: bel cross di Augello che trova Conti sul lato opposto. Diagonale e 2 a 1. Partita riaperta. Casualmente ma riaperta. Subito dopo, sbandamento della difesa della Juve e opportunità per Askildsen. Quattro minuti più tardi, la Samp manda all’aria quando concessole dalla sorte perdendo un pallone sanguinoso al limite dell’area. 3 a 1.

Gli ultimi minuti si sono esauriti con la Juve in possesso e la Sampdoria in attesa. C’è stato spazio per il poker bianconero con Morata dal dischetto e per altre occasioni nelle quali Falcone e il palo hanno evitato che il passivo si facesse più pesante.

Qualche scusante, ma così non va

Le attenuanti ci sono: momento di passaggio in attesa del nuovo tecnico, una trasferta contro una squadra più forte e una competizione, la Coppa Italia, che non poteva essere una priorità. Tuttavia, ci si sarebbe aspettato qualcosa di più dalla squadra in termini di coraggio – non c’era nulla da perdere – e di concentrazione, anche in vista di un match cruciale come quello contro lo Spezia.

La sfida contro gli uomini di Thiago Motta sarà una tappa fondamentale per la corsa salvezza. Marco Giampaolo, in predicato di prendere il testimone dalle mani del traghettatore Tufano, dovrà dare alla squadra anima e gioco, due elementi oggi completamenti assenti. Il tempo è poco, sarà necessario far leva sull’orgoglio di un gruppo che in parte già conosce per porre un freno alla spirale negativa.