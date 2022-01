Sampdoria, il nome nuovo è Ola Selvaag Solbakken - Genova 24

Genova. Il piede schiacciato sull’acceleratore per quanto riguarda l’alleggerimento della rosa, se da un lato conforta nel constatare che il management è già dotato di capacità decisionali (nonostante il CdA, per stabilire le relative deleghe, sia fissato solo per domani), dall’altro preoccupa i tifosi blucerchiati in ottica dell’imminente sfida col Cagliari, che D’Aversa sarà costretto ad affrontare (oltre agli appena partiti Depaoli e Silva) senza Wladimiro Falcone e Tommaso Augello (in quarantena Covid), Omar Colley (impegnato in Coppa d’Africa), Kristoffer Askildsen (squalificato), Mikkel Damsgaard (infortunato) e con Valerio Verre, Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira freschissimi di rientro in gruppo, dopo sosta ai box.

Ma anche il Cagliari ha una lunga lista di indisponibili (il neo acquisto Edoardo Goldaniga, subito colpito dal Covid, come pure Nahitan Nández, cui si sommano gli infortunati Marko Rog, Kevin Strootman, Damir Ceter e Sebastian Walukiewicz, la squalifica di Dalbert e l’assenza di Keita Balde, impegnato anche lui nella competizione africana), per cui lasciamo ai mister D’Aversa e Mazzarri, il compito di decidere con quali undici affrontare l’impegnativa sfida di giovedì prossimo e vediamo di riportare ai lettori le odierne voci di trasferimenti, attenendoci al focus di questa rubrica di calciomercato.

Il capitolo uscite, stando ai ‘rumors’ è tutt’altro che esaurito… Torregrossa e Vieira, ad esempio, vengono dati negli appetibili desideri del Brescia, che punta ad un doppio prestito che, aggiunto a quello di Mehdi Léris, rafforzerebbe enormemente le Rondinelle, in ottica promozione in Serie A.

Comunque, non ci sono solo notizie negative per i ‘supporters’ doriani, che possono crogiolarsi, fantasticando su uno scambio Dennis Man/Nicola Murru, consci che quanto meno al Parma dovrebbe essere riconosciuta anche una contropartita cash… magari futura…

Alla pari, potrebbe invece ipotizzarsi l’altro cambio che riempie le cronache odierne, quello di Valerio Verre con Emanuel Vignato, che il Bologna, nell’estate del 2020, ha soffiato alla Samp, prelevandolo da quel Chievo che lo stesso Doria stava agevolando con gli acquisti di Depaoli e Léris, a testimonianza del fatto che il termine ‘riconoscenza’ è sconosciuto in sede di calciomercato. Tornando all’utilità dell’operazione, in effetti, con Vignato arriverebbe a Bogliasco un esterno, capace di consentire a D’Aversa di applicare il 4-3-3, non attuabile al momento stante l’assenza di Damsgaard.

Non mancano nemmeno le voci sul futuro possibile sostituto di Adrien Silva…con un tris di nomi, uno molto interessante: Gonzalo Villar del Fraile, centrocampista centrale della Roma, che ha già vestito una volta la ‘camiseta’ della Nazionale spagnola e che sembra tuttavia non rientrare nel progetto tecnico di Josè Mourinho, mentre a D’Aversa farebbe molto comodo, come del resto lo faceva a Paulo Fonseca, quando il tecnico portoghese allenava i giallorossi.

Le altre due alternative a Villar, sono i granataTomás Rincón (34 primavere alle porte) e Daniele Baselli (anche lui vicino ai 30), un giocatore ‘box to box’, che qualche anno fa sarebbe stato difficile da prendere, ma che ultimamente sta facendo fatica (come del resto il venezuelano) a trovare spazio nel Toro di Ivan Jurić, a causa della concorrenza di Lukić, Pobega e Mandragora.

La partenza di Depaoli e lo stato di ‘stand by’ di Murru, comporta ovviamente l’ipotesi avanzata dai media circa l’arrivo di un terzino ed ecco che ai soliti noti: Andrea Conti, Davide Santon e (l’ottimo) Jens Stryger Larsen, oggi si aggiunge Aleš Matějů, difensore della nazionale ceca (10 presenze), appena svincolatosi dal Brescia.

Infine, non è da escludere un rientro alla base di Federico Bonazzoli, che potrebbe terminare anticipatamente l’avventura alla Salernitana, ma il nome nuovo, odierno, è quello di Ola Selvaag Solbakken, esterno offensivo norvegese del Bodø/Glimt, con il contratto in scadenza a giugno, ma per il quale bisognerà superare la concorrenza del Sassuolo, ma anche quella ancor più agguerrita del Galatasaray e Bayer Leverkusen… Il vantaggio della Sampdoria? La presenza nello spogliatoio di Thorsby ed Askildsen.